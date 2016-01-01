Рассказ беженца: работа в университете Турции закончилась обвинениями в поддержке терроризма

Мехмет (имя изменено) - турок, которого в Латвию привела предпринимательская деятельность. Однако с началом репрессий правящего режима возвращение в Турцию больше невозможно.

«Работа в сфере образования была причиной, почему я приехал в Латвию и остался здесь», - рассказывает он. Пока он был здесь, правительство Турции начало «политическую чистку» против движения Гюлена или «Хизмет» и других подобных групп, которые на местном и международном уровне занимались поощрением образования, а также настроены критически против правительства Эрдогана.

Лидер движения Гулена - турецкий проповедник М. Фетхуллах Гюлен, который с конца 90-х годов живет в США. К движению принадлежит примерно миллион человек, ему в Турции и по всему миру принадлежат школы, предприятия и банки. Правительство Турции винит Гюлена и его последователей в попытке переворота 15 июля 2016 года. Гюлен это отрицает и события прошлого года называет «самопереворотом», с помощью которого Эрдоган попытался сконцентрировать власть в своих руках. Координатор ЕС по вопросам антитеррора Жиль де Кершов на этой неделе сообщил, что ЕС не считает движение Гюлена террористической организацией, и необходимы «значительные» доказательства, чтобы это мнение изменить.

Мехмет считает, что преследование движения началось, чтобы на них списать грехи правления Турции - коррупционные скандалы и даже сотрудничество с террористическими организациями. «Нужно было найти виновника», - говорит он.

Мехмет закончил в Турции обучение как инженер-механик. Образование он считает большой ценностью, так же считает и движение Гюлена.

«Три основы - борьба с бедностью, борьба с незнанием и борьба с войной», - так Мехмет характеризует движение, которое поддерживает уже с 90-х годов. Средство против незнания - это, конечно, образование.

Следуя за этим идеалом, Мехмет работает в сфере образования за пределами Турции.

«Причина, по которой я здесь остался - нынешнее правительство Турции, которым руководит Эрдоган, начало преследовать такие движения, особенно «Хизмет«. Эрдоган объявил его террористической организацией, а всех его последователей - террористами», - указывает Мехмет. «Люди, которые создают межкультурные диалоговые или образовательные организации в Турции и за ее пределами преследуются, их арестовывают, заключают под стражу. Поэтому [с семьей] решили остаться здесь, так как возвращаться - небезопасно».

Несколько лет Мехмет работал в организации турецкого университета. Против образовательного учреждения, поддерживаемого движением Гюлена, начались правительственные репрессии. В результате их против Мехмета на родине заведено уголовное дело и применен запрет на выезд - таким образом,

если Мехмет вернется в Турцию законным путем он ее покинуть больше не сможет.

Мехмет рассказывает, что в Турции подобные уголовные обвинения выдвинуты тысячам людей - в том числе многим представителям академических кругов. Многие из них Турцию покинули, а те, кто не успел, попали в тюрьму. Преследование не всегда кончается с пересечением границы Турции. Когда Мехмет уже был в Латвии,

турецкое новостное агентство перепубликовало газетную статью с его фотографией - как «цель преследования», снова указывая на его связь с движением Гюлена.

Угрозы были получены и от «троллей» в Twitter, о чем Мехмет сообщал в Полицию безопасности Латвии и другие структуры. Мехмету и его семье посоветовали попросить статус беженца в Латвии.

Ситуация в Турции неблагоприятна не только к последователям «Хизмет» и других движений, но и к женщинам, права которых не соблюдаются, и даже к маленьким детям - сейчас в тюрьмах Турции около 700 младенцев, которые находятся там вместе с заключенными матерями, считает Мехмет. Под влиянием находится и судебная власть. «Законодательная власть - в большой опасности. Она не работает», - говорит он. «Она не позволяет нам вернуться и защищать свои права».

В Турции остались родители и братья Мехмета. Он волнуется, что может начаться преследование его семьи, чтобы добиться его возвращения на родину.

Однако в Латвии он о своей безопасности не беспокоится - как у страны-участницы ЕС риск «очень низок».

Мехмет с семьей живет в столице. «Думаем, что Рига - хорошее место для жизни, здесь хорошая среда. Это безопасное и хорошее место для моих жены и детей», - рассказывает он. «Мы дружим с соседями. Хотим показать людям во всем мире, что люди могут уживаться один с другим несмотря на то, что представляют разные культуры и имеют разные взгляды».

Безопасное и честное отношение со стороны властей - один из главных аргументов, почему семья Мехмета хочет остаться в Латвии и тогда, если ситуация в Турции изменится.

Однако большие надежды на это он не возлагает. Чтобы ситуация на родине улучшилась, необходимы три вещи - свободные СМИ, образование и независимая судебная власть. «В ближайшем будущем в Турции я этого не вижу, так как сейчас за решеткой находятся и ждут суда более 100 журналистов, некоторых посадили на десять, двадцать лет. Большинство не принадлежит ни к одному движению, просто они указывали на что-то, что неправильно, критиковали правящую партию», - рассказывает Мехмет. «То же самое происходит в сферах образования и юстиции. Были СМИ, которые поддерживали правительство, были и те, которые не поддерживали. Сейчас ничего такого больше нет. Если журналист хоть слово скажет про Эрдогана, уголовного дела или тюремного срока ждать ему не долго».

«То же самое с судьями - если не решают в пользу правительства, их обвиняют в поддержке какого-то движения и начинают против них дело», - указывает Мехмет. Суду больше никто не верит.

Закрыты сотни школ и университетов, многие из них - в свое время престижные и востребованные, в которых училась политическая элита Турции и их дети. Бывшие учители и преподаватели ищут пути покинуть страны, и это большая потеря. Оставшиеся школы переполнены, не хватает педагогов, многие дети вообще не посещают школу. Из-за этой причины образовательная система в Турции находится на границе краха, считает Мехмет. Чтобы восстановить разрушенное в последние годы, потребуется много времени. «Нужно смотреть, с какими странами Турции сейчас сблизится - если Россия и Иран, то ситуация не выглядит обнадеживающей», - отметил он.