Почти каждый десятый житель Латвии - инвалид

В прошлом году 182 048 человекам или 9,3% населения Латвии была установлена инвалидность, в том числе 17 865 людям - впервые, сообщил агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

8296 людей с инвалидностью были детьми, а 73 541 находились в пенсионном возрасте старше 63 лет.

9506 человек получали предоставляемые самоуправлениями услуги ассистента, в том числе 4 430 имели инвалидность первой группы, 4 184 - инвалидность второй группы, а 892 были детьми.

Услугами сурдопереводчика пользовались 1218 лиц для общения и 65 для обучения. В прошлом году к потребностям инвалидов на средства госбюджета было приспосособлено 29 транспортных средств.

По словам Зариньша, уровень занятости инвалидов с каждым годом растет. «В конце 2016 года работали 4% людей с первой группой инвалидности, 20% со второй группой и 40% с третьей группой», - сказал он. Тем не менее толерантность работодателей к инвалидам еще нужно повышать.