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Ропажская дума просит деньги на детский сад для детей беженцев

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Самоуправление Ропажского края просит комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества найти средства на открытие дошкольного учреждения, в которое ходили бы дети беженцев и местных жителей, рассказала агентству ЛЕТА представитель самоуправления Сигне Грубе.

В следующем году закончится финансирование на обучение пяти- и шестилетних детей в Муцениеки, и вместо этого средства будут доступны на присмотр за детьми в центре расселения беженцев.

Комиссия по гражданству и миграции попросила министерства и самоуправление предоставить расчеты средств на открытие детского сада.

По данным Минюста, в Ропажском дошкольном учреждении нужно обеспечить 12 мест для детей беженцев.

Самоуправление предлагает два варианта - строительство нового здания либо реконструкцию одного из принадлежащих ему зданий. Строительство обошлось бы примерно в 200 тыс. евро, реконструкция - 325 тыс. евро.

Одно из возможных решений - заимствование самоуправлением средств из Государственной казны, но на займы из Госказны в последние годы в Ропажи уже были реконструированы три учебных заведения. Получить помощь ЕС на эти проекты не удалось.

ЕС
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