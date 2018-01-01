НВС вооружат построенные в Латвии патрульные корабли

Национальные вооруженные силы (НВС) до середины будущего года оснастят оружием шесть построенных в Латвии патрульных кораблей класса «Skrunda», рассказал агентству ЛЕТА командующий НВС Леонид Калниньш.

В 2018 году и далее бюджет обороны планируется в размере 2% от ВВП. В соответствии с прогнозами, в будущем году бюджет обороны составит 576 млн евро.

По словам Калниньша, после увеличения бюджета обороны инвестиции будут сделаны в Морские силы. Сейчас флотилия Морских сил состоит из кораблей, купленных у Нидерландов и построенных в Латвии.

Министерство обороны раньше хотело продать нидерландские минные тральщики, но затем отказалось от этого намерения. Выделены средства, чтобы обновить оборудование этих кораблей, и они смогут успешно осуществлять морские операции - наблюдение за акваторией, разминирование, спасение людей и патрулирование. Корпуса кораблей находятся в хорошем состоянии, отметил командующий.

В последние годы Морские силы получили пять новых построенных в Латвии патрульных кораблей класса «Skrundа», но до сих пор не было средств на их вооружение.