Начат сбор подписей за автоматический возврат переплаченных налогов

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за автоматическую выплату переплаченных налогов сообщает агентство ЛЕТА.
Автором инициативы указана Людмила Андреева.
В инициативе указано, что нужно дать возможность получить переплаченные налоги и тем жителям, который не понимают сложную систему заполнения документов, не используют интернет-банки и не получили высшего юридического или экономического образования, однако работают и платят налоги.
Андреева предлагает находить и обслуживать данные и тех жителей, которые до определенной даты не подали заявки на возврат переплаченных налогов, и перечислить переплаченные суммы на счета, указанные работодателем.
Автор инициативы уверена, что в результате таких изменений будут защищена и дополнительно поддержана материально самая слабая группа жителей - малообразованные люди, «у которых нет возможности и времени углубляться в нюансы сложной системы».