Начат сбор подписей за автоматический возврат переплаченных налогов

Автором инициативы указана Людмила Андреева.

В инициативе указано, что нужно дать возможность получить переплаченные налоги и тем жителям, который не понимают сложную систему заполнения документов, не используют интернет-банки и не получили высшего юридического или экономического образования, однако работают и платят налоги.

Андреева предлагает находить и обслуживать данные и тех жителей, которые до определенной даты не подали заявки на возврат переплаченных налогов, и перечислить переплаченные суммы на счета, указанные работодателем.

Автор инициативы уверена, что в результате таких изменений будут защищена и дополнительно поддержана материально самая слабая группа жителей - малообразованные люди, «у которых нет возможности и времени углубляться в нюансы сложной системы».