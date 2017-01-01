Латвия направит в миссию ОБСЕ на Украине еще одного гражданского эксперта

Латвия направит в специальную наблюдательную миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще одного гражданского эксперта, свидетельствует проект распоряжения Министерства иностранных дел.

Проект, который 5 декабря рассмотрит правительство, предусматривает, что время миссии эксперта Рейниса Яневича составит три месяца и 22 дня - с 10 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года, то есть до завершения мандата специальной миссии. Затем этот срок может быть продлен.

Гражданскому эксперту будут покрыты расходы на страхование здоровья в размере 478 евро, а также выплачиваться суточные в размере 125 евро, которые покрывает ОБСЕ.