Два созданных рабочих места в Кекавской думе обходятся в 35 000 евро в год

Председатель Кекавской краевой думы Виктория Байре, пополняя свою команду, создала два новых рабочих места. Их содержание ежегодно обходится почти в 35 тысяч евро, сообщает агентство ЛЕТА.

Байре пояснила, что согласно положениям самоуправления у председателя думы есть право создать свою команду, «пригласив проверенных и профессиональных людей работать в бюро председателя думы, чтобы оказать поддержку руководству думы для более эффективной реализации идей и работы». В связи с этим она взяла на работу пресс-секретаря и советника.

Одной из причин, по которой депутат стартовала на муниципальных выборах, было недовольство работой самоуправления. «Я не увидела систематического доступа к решению вопросов, ясных критериев для выполнения работы и наличия качества управления. И если нужно выбрать - вводить перемены медленно или быстро, то я выбираю ввести их в максимально короткие сроки, в связи с чем необходима профессиональная команда», - прокомментировала Байре.

Она также пояснила, что состав своей команды выбирала сама, не объявляя конкурсов. «Мой советник - человек с большим опытом в руководстве предприятиями, и его способность думать иначе является его преимуществом, так как именно это я хочу ввести в работе самоуправления - способность работать эффективно и экомически и главное - хочу ввести способ мышления, ориентированный на клиентов», - сказала она.

Советником Байре назначет Андрис Воланскис, на выборах он в состав думы не прошел. Его зарплата до уплаты налогов составляет 1874 евро. В свою очередь пресс-секретарем Байре стала Байба Гоба, зарабатывающая 475 евро. В год их работа обходится налогоплательщикам в 34 978 евро, считая выплату социального налога работодателя.