Чудеса реформы здравоохранения: как у частников хотели деньги отобрать

Частные медицинские учреждения в прошлом году оказали оплаченных государством услуг амбулаторного лечения на сумму в 58 млн евро (57 681 566 евро), сообщает передача De facto Латвийского телевидения. В целом, частники изъяли 27% из ниши оплаченных государством услуг здравоохранения.

Оплаченные государством амбулаторные услуги оказывались в 78 государственных и муниципальных учреждениях, а также в 292 частных медучреждениях. Крупнейший игрок среди частных компаний - холдинг «RePharm» с принадлежащим ему Veselības centru apvienība. Его поликлиники в прошлом году получили госфинансирования на 6 млн евро (6 163 390). В этом году квоты выросли и уже достигли семи миллионов (7 264 163).

В октябре парламентская фракция «Единства» подала предложение в законопроект о финансировании здравоохранения, чтобы изменить принципы, по которым делят государственные деньги или так называемые квоты на амбулаторное лечение пациентов. Предложение заключалось в следующем - сначала бюджетные средства разделить для лечения пациентов в государственных и муниципальных медучреждениях. Только тогда, когда в каком-то месте услугу оказать нельзя, приходит очередь частников.

Депутаты это предложение обработали и 21 ноября комитет по социальным и рабочим делам его единогласно поддержал.

Чудеса начались на следующий день, когда в Сейме рассматривали госбюджет.

Во время перерыва заседания созвали комиссию по социальным и рабочим делам. На это заседание явилась как глава Минздрава Анда Чакша, так и премьер Марис Кучинскис, глава Минблага Янис Рейрс, а также представители сферы частной медицины. Рейрс сообщил, что «Единство» отзывает свое предложение.

Переголосовав, с пятью голосами за и семью против идея из законопроекта пропала.

Вместо это комиссия порекомендовала правительству создать рабочую группу, которой до июля будущего года нужно подготовить сообщение по этой теме. Очень часто подобный сценарий означает отложение перемен в долгий ящик, по сути, без дальнейшего продвижения. «Нет, ни в коем случае! Я предусматриваю, что эта рабочая группа будет очень серьезно работать, и в апреле мы готовимся выслушать сообщение этой рабочей группы. И у этого созыва будет достаточно много времени - до ноября», - утверждает председатель комиссии по социальным и рабочим делам Айя Барча.

В Латвии - 78 государственных и муниципальных лечебных учреждений, которым на оказание услуг всего выделено более 369 млн евро (369 010 621).

Для крупнейших больниц подобные перемены могли бы позволить принять больше пациентов, за визиты которых платит государство.

К примеру, сейчас Восточная больница в год амбулаторно проводит 66 тысяч исследования ультрасонографии. В будущем году после смены части оборудования будет возможно увеличить это число на треть (до 100 000). Для сравнения - Veselības centru apvienība в прошлом году провело 33 тысячи таких исследований, филиалы Veselības centrs 4 - 11 тысяч, больница Страдиня - почти 8 тысяч.

Понятно, что частники в переменах не заинтересованы. Тем более, что за пределы крупнейших городов Латвии они не рвутся, и есть места, где государство дает деньги, но специалистов найти нельзя.

Данные Национальной службы здоровья свидетельствуют, что сумма выделенных крупнейшим частным игрокам государством денег от года к году немного растет.

Отметим, что в Риге в районе Сканстес инвесторы из России запланировали строительство большой больницы. Их представители уже были с визитом у министра здравоохранения. Впрочем, Чакша отрицает, что инвесторы просили квоты.