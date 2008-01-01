Депутаты Сейма не считают, что Латвии нужен свой закон Магнитского

США, Канада, Эстония, а с этой недели и Литва - страны, принявшие так называемый «Закон Магнитского». Это документ, предусматривающий введение санкций против людей, связанных с объемным открытом хищением денег в России. Часть из украденных 230 млн долларов уплыла и через несколько банков в Латвии. Следствие по этим случаям в нашей полиции безнадежно затянулось. В свою очередь Сейм и МИД не считают, что нам нужно действовать как Литве и Эстонии и принимать отдельный закон, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Сергей Магницкий умер в 2008 году в российской тюрьме. Он раскрыл, что из российского бюджета похищены 230 млн долларов, которые были переведены на зарубежные счета. По информации различных источников, 20 из 63 млн долларов были перечислены через шесть банков в Латвии.

У латвийской полиции следствие не пошло. Когда она в 2012 году получила первое сообщение от юристов дела Магнитского, наши следователи документы исследовали и решили уголовное дело не заводить. Против этого выступила прокуратура и потребовала у полиции дело все-таки начать. В течение этих пяти лет работы не велись. Полиция перед камерами продвижение дела Магнитского комментировать не хочет.

Примечательно, что более года назад было получено еще 15 томов в материалами дела. Дополнительную информацию полиция передала для исследования в Комиссию по рынку финансов и капитала. Как выяснила Nekā personīga, комиссия все еще продолжает исследование.

Три года назад депутаты Сейма Латвии торжественно обещали, что побудят всех ответственых принять такой закон и в Латвии. Однако в Сейме сейчас об этом не думают вообще. Об этом заявил ряд опрошенных передачей депутатов. В свою очередь бюро спикера Сейма Инары Мурниеце и премьера Мариса Кучинскиса передали Nekā personīga сообщение, что закон Магнитского не стоит на повестке дня. Президент же ждет, что же решит МИД.

В свою очередь Министерство иностранных дел заявило о том, что год назад Латвия приняла «Закон о национальных санкциях Латвийской республики», чего полностью хватает, чтобы не думать о подготовке особого закона Магнитского.