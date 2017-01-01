В Вентспилсе придумали, как не платить в госбюджет 120 тысяч евро налогов

Вентспилсская дума нашла способ, как Олимпийский центр «Вентспилс» (OCV) может избежать уплаты подоходного налога. В будущем году центру придется платить налог из-за программы поддержки спортсменов, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Выплаты OCV спортсменам высокого класса на бухгалтерском языке считаются расходами, не связанными с хозяйственной деятельностью. За них нужно платить подоходный налог предприятия. До этого центр налог не платил, так как заканчивал года с убытками. Однако с нового года меняется порядок уплаты налога. Самоуправление подсчитало, что Олимпийский центр должен будет перечислять в госбюджет порядка 120 тысяч евро в год.

«Чтобы минимизировать эти риски», отдел капитала самоуправления Вентспилсской думы рекомендует создать общество, которому передать функцию финансирования спортсменов. Обществам подоходный налог предприятия платить не нужно.

«До этого Олимпийский центр не являлся плательщиком подоходного налога, поэтому не было необходимости эти функции отделять. Если она [налоговая реформа] снижает поддержку спорту на 25%, то мы считаем, что целесообразнее создать новую структуру - на благо общества», - пояснила планы руководитель отдела капитала самоуправления Рита Озолиня.

Кроме самоуправления совладельцем OCV является Латвийский олимпийский комитет (LOK). Дума предложила и комитету принять участие в создании общества, однако было решено, что общество самоуправление создаст само. «Я как представитель LOK заявляю, что у меня нет полномочий участвовать в создании организации. И это не было бы правильным. LOK - организация государственного, а не муниципального уровня», - заявил глава Латвийского олимпийского комитета Алдонс Врублевскис.

В Вентспилсе не хотят называть изменения попыткой платить меньше налогов государству. Все делается во благо спортсменов.

Выдвинувшая налоговую реформу министр финансов Дана Рейзниеце-Озола - член правящей в Вентспилсе партии «Латвии и Вентспилсу». Однако она о налоговом вопросе Олимпийского центра проинформирована не была.

«Оценим, насколько эти действия легальны», - отметила министр. Служба госдоходов обязалась критически оценить, будет ли создание общества с мыслью снизить выплаты налогов государству соответствовать целям общества.