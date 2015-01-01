Лихачам конец? Фоторадары будут считать среднюю скорость

Все чаще водители, зная, в каких местах размещены стационарные фоторадары, снижают перед ними скорость, чтобы проехать устройство, а потом снова разогнаться. Чтобы бороться с такими случаями, полиция планирует измерять среднюю скорость езды, сообщает передача «LNT Ziņas».

Подобные методы уже используются в других странах ЕС. Фоторадары вынуждают водителей снижать скорость лишь на небольшом участке, однако измерение средней скорости позволит снизить ее на более длинном участке пути. «По сути, есть две камеры - одна фиксирует номер машины, вторая - радар, который фиксирует скорость. Со второй стороны снова фиксирует номер и скорость, тогда компьютер подсчитывает среднюю скорость из двух пунктов, зная расстояние от пункта «а» до пункта «б«», - пояснил заместитель начальника бюро Госполиции по надзору за движением Андрис Лоцс.

В качестве примера упомянут Островной мост, в начале и конце которого расположены радары и камеры. Известно, что при скорости 70 километров в час мост можно преодолеть за три минуты, при меньшем времени фоторадар зафиксирует конкретную машину. «Каждый метод используется в опеределенных обстоятельствах и этот метод поможет снизить число лихачей на длинных участках дорог», - уверен и заместитель директора Диреции безопасности дорожного движения Гирт Рорбакс.

Чтобы ввести контроль средней скорости езды, нужны изменения в законе, которые позволили бы применять административный штраф за подобные нарушения, однако этот метод уже включен в план безопасности дорожного движения на 2020 год.

Кроме того, предусмотрено контролировать тех автоводителей, которые, используя отсутствие полиции, пытаются поехать на красный сигнал светофора.

Многие водители уверены, что сейчас на дорогах страны размещено достаточное количество фоторадаров. По их мнению, это дисциплинирует, и водители в целом соблюдают скорость движения. На вопрос, нужны ли еще фоторадары, многие отвечают отрицательно. Однако данные полиции говорят об обратном. С числом фоторадаров возрастает и количество зафиксированных нарушителей. При этом число погибших в ДТП, по сравнению с прошлым годом, до 20 ноября снизилось на 15%. В 2015 году в авариях погибли 159 человек, в прошлом - 135, а в этом - 116.