Кучинскис заговорил об объединении двух крупнейших больниц

Чтобы эффективнее использовать лечебные, финансовые и другие ресурсы, Рижскую клиническую университетскую больницу имени Страдиньша и Восточную больницу следовало бы объединить. Больницы должны не конкурировать друг с другом, а дополнять одна другую, заявил премьер-министр Марис Кучинскис в интервью «Diena».

На вопрос, хороши ли реформы образования и здравоохранения, он ответил, что направление их однозначно верное, хотя выполнение сильно задержалось.

Около каждой региональной больницы имеется сеть лечебных учреждений, услуги которых уже не перекрываются сильно, но остается вопрос о Риге, в том числе о Восточной больнице и больнице Страдиньша. «Бум строительства пора заканчивать, у нас достаточно пустых зданий, которые можно приспосабливать», - сказал Кучинскис, добавив, что нужно сотрудничать с Рижским самоуправлением и принять, что людей становится меньше.