Со второй половины недели потеплеет

В ближайшие дни во многих районах Латвии ожидается мороз и снег, а во второй половине недели придет оттепель, и снег стает, свидетельствуют прогнозы.

Вторник будет самым холодным днем на неделе, когда температура понизится до 0..-5 градусов, местами в Видземе до -7 градусов, только на побережье будет +1..+4.

Снегопад ожидается утром в Видземе, а вечером во многих районах страны, на побережье дождь. Температура составит от 0 до +5 градусов.

В четверг оттепель придет на всю территорию Латвии, температура повысится до +3..+8 градусов, ночью будет -2..+3.