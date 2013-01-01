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На ремонт здания Минэкономики требует 149 тыс. евро

rus.db.lv
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

За 149 тыс. евро планируется привести в порядок здание Министерства экономики, находящееся в плохом техническом состоянии.

В здании на ул. Бривибас, 55, будут выполнены работы по внешней отделке, гидроизоляции и теплоизоляции, монтажу металлических конструкций, реставрации крыши, прокладке коммуникаций.

В 2013 году с верхних этажей принадлежащего «Валстс некустамие ипашуми» здания Минэкономики начали отделяться куски штукатурки, со временем потенциально опасные места на фасаде были покрыты сеткой.

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