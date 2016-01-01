Время Адвента: как не стать жертвой пожара

В 2016 году во время Адвента спасатели потушили 19 пожаров, которые возникли из-за зажженных свечей на еловом венке или рождественской елке, или оставленных без внимания горящих свечей. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает жителей соблюдать правила безопасности.

В 2016 году в таких пожарах пострадали пять человек, четверых удалось спасти. В жилых помещениях было ликвидировано 14 пожаров, два на кухне, один – в торговом месте. В этом году до декабря уже зарегистрировано 15 пожаров из-за свечей.

Чаще всего венки Адвента состоят из легковоспламеняющихся материалов, так же, как и установленные в помещениях елочки, поэтому они легко могут загореться от пламени свечей, оставленных без присмотра. Чтобы избежать пожара от горящей свечи, помните:

перед тем, как зажечь свечу, ее необходимо освободить от разного рода упаковок, если приложена инструкция, то ее нужно прочитать;

надежно установить свечу на негорючей поверхности;

пылющая свеча создает высокую температуру, поэтому убедитесь, что свеча находится на безопасном расстоянии от воспламеняющихся предметов и вещей (мебель, ткани, шторы);

не ставьте свечу рядом с другими источниками тепла, такими как телевизор, радиатор, затопленная печь или камин;

не допускайте, чтобы пламя соприкасалось с декором подсвечников, стеклом, подсвечниками, так как от тепла они могут сломаться;

следите, чтобы свеча была недоступна детям и домашним животным;

не оставляйте свечи без присмотра даже на секунду, уходя из дома или отправляясь спать убедитесь, что свечи потушены;

не ставьте свечи на воспламеняющиеся детали венка, сделайте стабильные и негорючие подсвечники;

помните, что декоративные свечи желейного типа с украшениями не предназначены для горения;

помните, что зажигать свечи на елке очень опасно, сама ель или ее украшения могут легко вспыхнуть.

Чтобы время Адвента прошло спокойно и не случилось беды, ГПСС призываете жителей не использовать и не зажигать на венках свечи.

Если вы для украшения дома используете электрические гирлянды из лампочек, помните:

внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и осмотрите маркировку. Если увидите обозначение, такое как домик и надпись for outdoor use, то это значит, что украшение пригодно только для наружного использования, например, на дереве или фасаде дома;

предусмотренные для закрытых помещений электрические гирлянды, нельзя использовать на улице, лампочки не выдерживают низких температур воздуха и не будут работать;

если берете уже использованные ранее электрические гирлянды, убедитесь, что лампочки в них не повреждены.

Государственная пожарно-спасательная служба желает всем жителям безопасного, спокойного и тихого Адвента. Не забывайте, что, если в случае несчастья требуется помощь оперативных служб, следует немедленно звонить по номеру 112.