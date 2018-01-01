Латвийцы смогут подписывать документы через смартфоны

За десять месяцев года электронно подписано более 4 млн документов, а с момента введения электронная подпись использована 19 млн раз. Этот сервис используется для доступа к государственным услугам все чаще, поэтому государство думает о новых и удобных решениях.

Со 2 января будущего года будет введен новый портал «eParaksts.lv»и приложение «eParaksts mobile», рассказал председатель правления Латвийского телерадиоцентра Янис Бокта, пишет Diena.

C 23 часов 29 декабря до 23 часов 2 января портал «eParaksts.lv» будет закрыт, и за это время произойдет перемещение данных.

Миграция данных клиентов в новую систему будет продолжаться три месяца, и в это время функции портала будут ограничены. Через новое приложение в 2018 году документы можно будет перемещать и по «WhatsApp».