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В следующем году в больших государственных больницах появятся советы

LETA
Анда Чакша | Фото: Ieva Makare / LETA

В будущем году в больших государственных больницах будут сформированы советы, сообщила агентству ЛЕТА министр благосостояния Анда Чакша.

Минздрав ищет решения по унификации процессов и повышению качества услуг в крупных государственных больницах. Одно из решений предусматривает создание советов.

С рекомендацией о создании советов в крупных больницах выступила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По рекомендации ОЭСР год назад советы были созданы на 12 крупных госпредприятиях.

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