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В Иманте будет построен новый спорткомплекс

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Rīgas dome

Комитет развития города Рижской думы согласовал сегодня инициативу по расширению территории Имантской средней школы и создании на ней спорткомплекса, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Для этого самоуправление намерено выкупить участки, принадлежащие двум частным лицам, площадью 3314 и 9805 квадратных метров, а также использовать два принадлежащих самоуправлению участка площадью 1088 и 2313 кв.м.

Планируется, что

общая площадь спортплощадки составит 1,5 га.

Планируется, что комплексом будут пользоваться не только учащиеся Имантской средней школы, но и все желающие. Может быть оборудована и детская игровая площадка.

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