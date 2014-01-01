Стали жертвой овербукинга на авиарейс? Есть право на компенсацию в размере до €600!

Не секрет, что авиакомпании мира по различным экономическим соображениям сознательно продают на рейсы больше билетов, чем может быть принято пассажиров, таким образом создавая неудобства для тысяч людей. К сожалению и в Латвии в последнее время стало публично известно о случаях, когда людей просили покинуть рейс, поскольку билетов было продано больше, чем мест в самолете.

На портале manabalss.lv даже была предложена инициатива, призывающая запретить сверхбронирование билетов или так называемый овербукинг. Несмотря на неудовлетворенность клиентов, авиакомпании продолжают привычную практику, и кажется, что нет ничего, что могло бы помочь тем, кому приходится страдать из-за доставленных сверхбронированием неудобств.

«Используя алгоритмы, для каждого маршрута авиакомпании прогнозируют количество людей, которые могут не прибыть на рейс, и продают определенное количество несуществующих билетов. Таким образом можно заработать деньги, однако возникают ситуации, когда кого-то из пассажиров могут не пустить в самолет. В соответствии с анализом, проведенным Европейским Союзом (ЕС), – возможность, что все пассажиры своевременно зарегистрируются с действительным билетом, статистически меньше 1 на 10 000. Между тем ежегодно 900 миллионов человек путешествуют через европейские аэропорты, а это значит, что у 90 тысяч пассажиров оказываются нарушенными семейные или деловые планы только по вине этого алгоритма», – поясняет руководитель «Skycop» Мариус Стонкус.

Информируя о ситуации со сверхбронированием билетов в Латвии, Иева Кейша, директор «Latvia Tours» отмечает, что довольно часто встречаются случаи, когда клиентов из-за сверхбронирования не пускают в самолет, их места меняют на места более низкого класса или предлагают лететь другим рейсом.

«Часто продается больше билетов, чем имеется мест, как в экономическом, так и в бизнес классе.

Это значит, что в случаях, когда на рейс прибыло больше пассажиров, чем планировалось, кого-то из пассажиров информируют, что в бизнес-классе больше нет мест, но можно лететь экономическим классом, или же отказывают в посадке, вместо этого предлагая лететь другим рейсом. Нередко отказ в посадке на самолет или снижение класса полета обосновывают тем, что пассажир не произвел предварительную онлайн регистрацию, однако это не является обязательным требованием, и клиент имеет полное право зарегистрировать на полет, прибыв в аэропорт», – утверждает И. Кейша.

Представитель «Latvia Tours» поясняет, что туристические агентства напоминают клиентам о возможности получения компенсаций, а также занимаются их запрашиванием у авиакомпаний: «Это регулярная практика, поскольку туристический агент лучше знает, как обращаться к авиакомпании, чтобы запрос компенсации произошел по возможности быстрее и эффективнее», – информирует И. Кейша.

«60% людей во всей Европе не информированы о регламенте Европейского Союза № 261/2014. Обязанностью авиакомпании, как предоставляющего услугу предприятия, является разъяснение пассажирам их прав и четкое информирование о компенсациях, которые им следовало бы получить. Путешественники вынуждены менять свои планы из-за ошибки авиакомпании, оставляющей их без пояснений и дальнейших указаний. Вместо того чтобы выплатить компенсацию, авиакомпания находит способы, как вручить пассажирам подарочные купоны или несоответствующие билеты на полет, хотя в реальности одним только латвийским авиакомпаниям каждый год следовало бы выплачивать компенсации за сверхбронирование билетов в размере 9 миллионов евро», – поясняет М. Стонкус.

Согласно регламенту ЕС № 261/2014, в случаях, когда из-за сверхбронирования билетов было отказано в посадке на самолет, несмотря на прибытие на посадку,

у пассажиров есть право на получение компенсации в размере от €250 до €600.

Если авиакомпания не планирует покрывать моральный, а также физический ущерб с помощью достойной компенсации, пассажиры могут и им следовало бы отказаться покидать самолет», – поясняет М. Стонкус.

«Если не предложена компенсация, путешественник имеет все права оставаться на своем месте столько, сколько он пожелает. В соответствии с правовыми актами ЕС, в дополнение к правовой компенсации, авиакомпания должна предоставить возможность выбора между двумя возможностями: альтернативным полетом или компенсацией. При выборе другого перелета к месту своего назначения, от Тебя самого зависит – лететь первым возможным рейсом или в какой-либо другой более подходящий день. Если выбран ближайший рейс, то в ожидании полета авиакомпания должна обеспечить пассажиру необходимое обслуживание и помощь. Это значит – продукты, напитки, связь и размещение, если необходима ночевка», – информирует руководитель «Skycop» Мариус Стонкус