Чакша: конкретного плана объединения двух больниц пока нет

Конкретного плана объединения Рижской Восточной клинической университетской больницы и Клинической университетской больницы Паула Страдиня пока нет, но Минздрав о нем думает, сообщила агентству ЛЕТА министр здравоохранения Анда Чакша.

Ясности о том, когда эти больницы могли бы быть объединены, тоже еще нет, добавила она. Министр уверена, что для повышения качества услуг здравоохранения необходимо думать о сотрудничестве больниц, причем не только государственных, но и муниципальных.

Благодаря такому сотрудничеству больницы не конкурировали бы между собой, а качество услуг повысилось бы, считает Чакша.

Премьер-министр Марис Кучинскис в интервью газете «Diena» заявил - чтобы эффективнее использовать врачебные, финансовые и другие ресурсы, Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу и Клиническую университетскую больницу Паула Страдиньша следует объединить, чтобы они не конкурировали между собой, а дополняли друг друга.