Туристы стали дольше оставаться в Риге

В 3-м квартале 2017 года иностранные гости провели в рижских гостиницах и других местах размещения туристов 844 687 ночей, что на 12,1% больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют обобщенные Рижским бюро по развитию туризма (РБРТ) данные Центрального статистического управления.

Количество туристов увеличилось на 11,3% до 468 523 человек. Больше всего в этот период Ригу посетило туристов из Германии, России, Финляндии, Эстонии и Литвы.

Анализ статистики о зарубежных гостях показывает, что в 3-м квартале этого года в рижских гостиницах и других местах проживания туристов больше всего было обслужено гостей из Германии (13,9%), России (9,0%), Финляндии (8,0%), Эстонии и Литвы (6,0%), Великобритании (5,4%), Швеции (4,7%), Италии (4,0%), Испании (3,9%) и Норвегии (3,7%).

Самым большим среди целевых стран РБРТ был рост количества туристов из Литвы (20,7%), Финляндии (18,3%), Франции (18,1%), Испании (17,2%), Швеции (10,7%), России (10,0%).

Среди потенциальных целевых рынков больше всего увеличилось число туристов из Китая и США - соответственно на 23,4% и 10,4%.

«В общих статистических данных за третий квартал наблюдается рост количества туристов из стран, жители которых ранее не посещали Ригу в таком большом количестве, но в которых мы проводили различные мероприятия, что поспособствовало росту числа туристов. Такое направление мы сохраним и в будущем году, одновременно акцентируя новые направления из Рижского аэропорта», - отмечает председатель правления РБРТ Вита Ермоловича.

В 3-м квартале 2017 года в Риге работало 137 мест для размещения туристов, что на 10 больше, чем в прошлом году. Общее количество спальных мест в этот период составило 16 752, что в свою очередь почти на тысячу больше.

«В 2017 году в туристической отрасли появились почти тысяча новых спальных мест в местах размещения туристов и четыре новые гостиницы. Такое количество новых отелей в Риге - хороший показатель. Это свидетельствует о том, что город развивается и все больше предпринимателей видят возможности строить свой бизнес именно в этой отрасли», - добавляет В. Ермоловича.