Интернет-игроманам запретят на год участвовать в азартных играх

Решение человека об отказе от азартных игр в интернете будет необратимо в течение одного года. Соответствующие изменения сегодня утвердил правительственный комитет, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Правила также предусматривают, что в дальнейшем, при регистрации в азартной игре онлайн, надо будет указывать свои личные данные.

«12 месяцев — это период, за который человек с зависимостью от азартных игр мог бы с ней разобраться. Это время, чтобы лечиться или пробовать найти какие-то другие хобби», — пояснила радиостанции представитель Министерства финансов Астра Каляне.

Еще одно новшество — сам порядок отказа клиента от участия в азартных играх.

«Если лицо подает такое заявление, то сейчас организатор азартных игр вводит его в систему в течение трех дней. Наш проект предусматривает, что запрет конкретному человеку играть в азартные игры надо обеспечить сразу, в тот же день», — добавила представитель Минфина.

Кроме того, участникам азартных игр придется заранее обозначить для себя предел суммы, которую они могут проиграть.

«Перед игрой в интерактивные азартные игры они должны определить потолок сумм, на которые они будут играть. Это нужно, чтобы человек не перетратил свои средства», .

Министерство финансов надеется, что новый порядок правительство примет уже в этом году.