В этом году к Рождеству тоже можно срубить елочку в государственных лесах

В этом году, как и в предыдущие годы, жители Латвии к Рождеству могут срубить елочку в управляемых ГАО «Латвияс валстс межи» (ЛВМ) лесах, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии.

Как напомнили в ЛВМ, для личных нужд для празднования Рождества и Нового года каждый житель Латвии может срубить одну елочку.

При этом необходимо соблюдать несколько условий. Во-первых, следует убедиться, что вы находитесь на территории государственных лесов, используя приложение «Карта лесов ЛВМ» или «www.mammadabakarte.lv». Елки, которые можно рубить, находятся на обочинах дорог и канав, на просеках, под электролиниями или под большими деревьями, но не в молодых лесопосадках и в молодых смешанных лесах, где деревья сажались специально.

Диаметр ствола елки не должен превышать 12 см, а высота - 3 метров. Елку надо срубать до земли, не оставляя пенька, чтобы о него не травмировались животные.

Елку бесплатно можно срубить только в лесах, управляемых ЛВМ. Запрещено рубить елки в публичных природных парках и на особо охраняемых природных территориях, обозначенных дубовым листом на зеленом фоне.