В Лиепае установят необычный государственный флаг

В пятницу, 8 декабря, в 12:30 на площади Я. Чаксте состоятится торжественное мероприятие поднятия на мачту флага Латвии крупного формата.

Замысел архитектора называется «Лайка веротайс» («Наблюдатель времени»). А.Кокинс хочет, чтобы новый объект на площади представлял собой что-то более значимое, чем простой шест, на который поднимают флаг. Так как понятие «лайкс» связано и с метеорологическими условиями, и с хронологическим течением времени, и с политикой, к тому же рядом находятся три школы, то архитектор хотел создать такой объект, который привлекал бы внимание молодых людей.

Флагшток одновременно будет выполнять задачу солнечных часов, а на установленную у подножия флагштока скамейку можно будет присесть, чтобы посмотреть на небо и флаг.

Флагшток высотой 35 метров спланирован так, чтобы он возвышался над окрестной застройкой, но не превышал высоту башни ближайшего собора Святого Иосифа.