Во вторник снега насыплет еще больше

В ночь на вторник в Латвии усилится мороз, в ближайшие сутки ожидается и снег, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью небо прояснится, местами в Курземе, Земгале и на западе Видземе ожидаются снег, мокрый снег, а на побережье - и дождь. Местами осадки будут обильными.

Будет дуть слабый или умеренный северо-западнвй ветер, на побережье - с порывами до 10 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха составит -1..-6 градусов, на побережье - +1..+4 градуса.

Днем местами выглянет солнце, днем в Видземе пройдет снег, а во второй половине дня и вечером снег, мокрый снег и дождь ожидаются уже по всей Латвии.

Усилится юго-западный, западный ветер, вечером его порывы достигнут скорости 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса, на побережье Курземе - до +5..+7 градусов.

Дороги обледенеют, во время снега может ухудшиться видимость.

В Риге ожидается частично облачная погода, ночью пройдут снег и мокрый снег, местами он будет обильным. С утра небо прояснится, но в течение дня вновь ожидаются осадки.