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81% рижан ощущают принадлежность к столице

LETA
Фото: Evija Trifanova/LETA

81% жителей Риги ощущают свою принадлежность к городу, свидетельствуют данные опроса «Общественная интеграция в Риге 2017».

Результаты исследования свидетельствуют, что рижане все больше ощущают свою принадлежность к микрорайону. В 2010 году на нее указали 53% респондентов, в этом году - 63%. Принадлежность к микрорайону - одна из важнейших причин, почему люди чувствуют свою тесную связь с Ригой, сказала представитель Рижской думы Дзинтра Аболиня.

Понимание своих прав по отношению к государству и городу остается высоким, но при этом увеличилось понятие рижан и о своих обязанностях - уважении к государственной символике, законам, уплате налогов.

Существенно выросла доля рижан, которые участвовали в общественных акциях, например, в субботниках.

Также Аболиня отметила, что горожане все чаще говорят напрямую с депутатами и работниками самоуправления.

Это было третье за последние годы исследование об общественной интеграции в Риге.

Рига
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