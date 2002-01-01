Афиша на выходные: забег Дедов Морозов, русский народный drum&bass, парк света и Вайкуле

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!

FOTO: panthermedia.net/Arne Trautmann/Scanpix

Семья

Парк света в Юрмале

Открытие - в субботу. 12:00–19:00 - рождественский базарчик, можно покататься на пони.16:00–19:00 - мастер-классы по изготовлению свечей и елочных игрушек, огненное представление от Pulse Effect, захватывающее представление от Zimejumu Teatris «Skaistākā lieta pasaulē», шоу для любознательных Laboratorium.lv. В 16:30 - официальное открытие Парка света (Gaismas parks Jūrmalā).

Когда: 9 декабря с 12:00

Где: Парк семейного отдыха Дзинтари, Юрмала, пр. Межа, ул. Мадонас

Цена: бесплатно

Выставка «В зеркалах чешуи»

В Латвийском музее природы открыта выставка «В зеркалах чешуи», рассказывающая об обитающих в нашей стране пресноводных рыбах – их особенностях, местах обитания, питании, размножении и миграции. О том, как они взаимодействуют с растениями и другими животными. Также выставка уделяет большое внимание сохранению рыб и экологичной рыбалке.

Когда: в выходные с 11:00 до 17:00

Где: Латвийский музей природы, ул. Кр. Барона, 4

Цена: 0,80-1,80 евро

«Следствие ведут Колобки»

С забавной парой сыщиков – Шефом и Коллегой, или братьями Колобками, – теперь смогут познакомиться и зрители нового поколения, оттачивая своё логическое, аналитическое и творческое мышление в настоящей детективной истории. Обоим суперагентам понадобится серьезная помощь, чтобы раскрыть загадочное дело о похищенном из городского зоопарка слоне.

Когда: 9 декабря в 11:00

Где: Латвийский кукольный театр, ул. Кр. Барона, 16/18

Цена: 6 - 12,50 евро

FOTO: LETA

Спорт

Забег Дедов Морозов в Риге

10 декабря в Риге на Домской площади состоится уже десятый благотворительный забег Дедов Морозов. Цель мероприятия в этом году - поддержать детей с нарушениями движения. Всего в рамках мероприятия плаируется собрать минимум 10 000 евро.

«Мы побежим, чтобы дети могли ходить!» – звучит слоган мероприятия.

Зарегистрироваться на благотворительный забег Дедов морозов и приобрести билет, который одновременно и является пожертвованием, можно уже сейчас. Стоимость костюма Деда Мороза включена в цену. Подать заявку на участие в благотворительном забеге можно в интернете на сайте www.ekase.lv. Пожертвование для индивидуальных участников составляет 15 евро, а семьям – 30 евро. Также подать заявку на забег можно и группой, начиная с 20 человек, и провести групповое пожертвование.

Костюм уже можно получить в бюро ERGO, на улице Сканстес, 50 (рабочее время 9:00 – 16:30), Radisson Blu Daugava Hotel, улица Кугю, 24, Tallink Hotel Riga, улица Элизабетес, 24.

Также костюм можно получить в день мероприятия перед забегом, на Домской площади, начиная с 10:30.

Когда: 10 декабря в 11:30

Где: Домская площадь, Рига

Цена: 15-30 евро

Хоккей. Латвийская лига Optibet

HK PRIZMA - HK KURBADS

Когда: 9 декабря в 13:00

Где: Спортивный центр Volvo

HS RĪGA - HK ZEMGALE LLU

Когда: 9 декабря в 13:00

Где: Хоккейный холл «Рига»

HK LIEPĀJA/OPTIBET - HK MOGO

Когда: 9 декабря в 13:30

Где: Лиепая

Баскетбол. Латвийская лига OlyBet

VEF Rīga - Valmiera/ORDO

Когда: 9 декабря в 17:00

Где: Олимпийский центр Elektrum

Latvijas Universitāte - BK Ventspils

Когда: 10 декабря в 19:30

Где: Олимпийский спортивный центр, Рига

Гандбол. Высшая лига SynotTip

HK Vaiņode - Jūrmalas Sports

Когда: 9 декабря в 13:00

Где: Вайнёде

MSĢ/LAT-Hertz - SK Latgols

Когда: 9 декабря в 13:00

Где: Мурьяни

HK Vaiņode - MSĢ/LAT-Hertz

Когда: 10 декабря в 16:00

Где: Вайнёде

Гандбол. Женская высшая лига

SK Latgols - Jēkabpils SS

Когда: 9 декабря в 13:00

Где: Лудза

LAT-2002/Dobele - Stopiņu NHK

Когда: 9 декабря в 17:00

Где: Улброка

Stopiņu NHK - Jēkabpils SS

Когда: 10 декабря в 13:00

Где: Улброка

LAT-2002/Dobele - LSPA

Когда: 10 декабря в 16:00

Где: Добеле

REIR Dobele - Salaspils SS

Когда: 10 декабря в 18:00

Где: Добеле

Гандбол. Балтийская лига

Celtnieks Rīga - Kauņas Granitas (LTU)

Когда: 9 декабря в 17:00

Где: RTDP, Rīga

FOTO: Evija Trifanova / LETA

Концерты

Лайма Вайкуле с программой «С тобой вместе»

8 декабря в Елгаве, 9 декабря в Валмиере и 10 декабря в Салдусе выступит дива латвийской эстрады Лайма Вайкуле с программой «С тобой вместе».

«Выступлю с профессиональными, прекрасными и очень талантливыми музыкантами, которые для моих концертов приехали из разных стран. В программе прозвучат как хорошо известные песни, так и новые музыкальные работы», - рассказала певица. Кроме того, на сцене появятся и хорошие друзья Лаймы, имен которых она пока не называет.

Когда: 8, 9, 10 декабря

Где: Елгава, Валмиера, Салдус

Цена: от 18 евро

Евгений Плющенко - Снежный король. Сказочное ледовое шоу

Шоу-сказка Евгения Плющенко с участием фигуристов мирового уровня поставлена по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Признанное одним из лучших ледовых шоу, сказочное шоу «Снежный король» будет представлено на латышском и русском языках (повествовательный текст будет читать диктор в live-режиме).

Зрителей ждут номера ледовых акробатов с 3D-эффектами, полеты над ледовой ареной, в том числе прыжок Евгения Плющенко в 8 оборотов. Такого уровня ледового шоу в Латвии еще не было.





Участники шоу-сказки сами приедут в Ригу со всем современным оборудованием и 220 красочными костюмами.

Благодаря современной технике, которая будет привезена на нескольких грузовых фурах, декорации в «Арене Рига» будут меняться за секунду.

Как в фильме, но в то же время намного круче: вы будете частью этого события, наблюдать за происходящим со стороны в реальном времени.



Когда: 10 декабря в 13:00 и 18:00

Где: Арена Рига

Цена: 30 евро

Концерт Альберта Жалилова «C'est si bon»

Уже несколько лет концертные программы Альберта Жалилова прочно ассоциируются со стильным, современным, но вместе с тем проникновенным и утонченным звучанием.

Обладая безупречным музыкальным вкусом, певец совершенствуется как в классическом, так и эстрадном направлении, достигая все новых высот и регалий. К каждому сольному выступлению артист непременно готовит что-то особенное для искушенного и взыскательного зрителя.



В представленной программе прозвучат как признанные мировые хиты, так и произведения, которые станут приятным открытием для каждого слушателя. Альберт исполнит произведения Н. Рота, К.Портера, А.Пьяццоллы, Ф.Лопеса, Ф. аль Араша и многих других. Некоторые произведения зрители впервые услышат в переводах на русский язык.

Когда: 10 декабря

Где: Дом Москвы

Цена: 18:00

FOTO: Flickr/Andrey Desyatov

Вечеринки

Русский народный drum&bass от Нейромонаха ФЕОФАНа

Самый загадочный проект «Нейромонах Феофан» выступит с сольным концертом-презентацией нового альбома «Плясать. Петь.» в клубе «Melna Piektdiena». Гостей будет ждать абсолютно новое шоу с живыми барабанами, трубачами, спецэффектами и неповторимой атмосферы, которая есть только на концертах Феофана.

Когда: 8 декабря

Где: Melnā Piektdiena

Цена: 20 евро

Fedor Fomin на сцене First Mir

Федор Фомин известный ди-джей из России, популярность к которому пришла в 2006 году, когда в центре Москвы был открыт бар известного дизайнера и стилиста Дениса Симачева.

Федор Фомин имеет уникальное чутье на музыку и места, где он выступает. Поэтому его не только регулярно приглашают на выступления в бары и большие клубы,

но и на частные и корпоративные выступления.

Когда: 8 декабря

Где: First Mir

«Каста» презентует новый альбом

Спустя ровно 9 лет после прошлого альбома «Быль в глаза» наконец выходит новый — «Четырёхглавый орёт». Это все та же Каста, хотя она и совсем другая. Рига, встречай!

Когда: 8 декабря

Где: Studio 69

Цена: 25.00 - 400.00

Хэдлайнеры российской рок-сцены с акустической программой - «30 лет в коме"

«Самый веселый ансамбль» сыграет самые лучшие песни, пройдя по вехам своей длинной истории, а также познакомит зрителей концерта с новыми хитами из альбома, который только увидит свет в этом году.

Когда: 9 декабря

Где: Studio 69

Цена: 25 - 50 евро