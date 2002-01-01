Афиша на выходные: забег Дедов Морозов, русский народный drum&bass, парк света и Вайкуле

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!
Семья
Парк света в Юрмале
Открытие - в субботу. 12:00–19:00 - рождественский базарчик, можно покататься на пони.16:00–19:00 - мастер-классы по изготовлению свечей и елочных игрушек, огненное представление от Pulse Effect, захватывающее представление от Zimejumu Teatris «Skaistākā lieta pasaulē», шоу для любознательных Laboratorium.lv. В 16:30 - официальное открытие Парка света (Gaismas parks Jūrmalā).
Когда: 9 декабря с 12:00
Где: Парк семейного отдыха Дзинтари, Юрмала, пр. Межа, ул. Мадонас
Цена: бесплатно
Выставка «В зеркалах чешуи»
В Латвийском музее природы открыта выставка «В зеркалах чешуи», рассказывающая об обитающих в нашей стране пресноводных рыбах – их особенностях, местах обитания, питании, размножении и миграции. О том, как они взаимодействуют с растениями и другими животными. Также выставка уделяет большое внимание сохранению рыб и экологичной рыбалке.
Когда: в выходные с 11:00 до 17:00
Где: Латвийский музей природы, ул. Кр. Барона, 4
Цена: 0,80-1,80 евро
«Следствие ведут Колобки»
С забавной парой сыщиков – Шефом и Коллегой, или братьями Колобками, – теперь смогут познакомиться и зрители нового поколения, оттачивая своё логическое, аналитическое и творческое мышление в настоящей детективной истории. Обоим суперагентам понадобится серьезная помощь, чтобы раскрыть загадочное дело о похищенном из городского зоопарка слоне.
Когда: 9 декабря в 11:00
Где: Латвийский кукольный театр, ул. Кр. Барона, 16/18
Цена: 6 - 12,50 евро
Спорт
Забег Дедов Морозов в Риге
10 декабря в Риге на Домской площади состоится уже десятый благотворительный забег Дедов Морозов. Цель мероприятия в этом году - поддержать детей с нарушениями движения. Всего в рамках мероприятия плаируется собрать минимум 10 000 евро.
«Мы побежим, чтобы дети могли ходить!» – звучит слоган мероприятия.
Зарегистрироваться на благотворительный забег Дедов морозов и приобрести билет, который одновременно и является пожертвованием, можно уже сейчас. Стоимость костюма Деда Мороза включена в цену. Подать заявку на участие в благотворительном забеге можно в интернете на сайте www.ekase.lv. Пожертвование для индивидуальных участников составляет 15 евро, а семьям – 30 евро. Также подать заявку на забег можно и группой, начиная с 20 человек, и провести групповое пожертвование.
Костюм уже можно получить в бюро ERGO, на улице Сканстес, 50 (рабочее время 9:00 – 16:30), Radisson Blu Daugava Hotel, улица Кугю, 24, Tallink Hotel Riga, улица Элизабетес, 24.
Также костюм можно получить в день мероприятия перед забегом, на Домской площади, начиная с 10:30.
Когда: 10 декабря в 11:30
Где: Домская площадь, Рига
Цена: 15-30 евро
Хоккей. Латвийская лига Optibet
HK PRIZMA - HK KURBADS
Когда: 9 декабря в 13:00
Где: Спортивный центр Volvo
HS RĪGA - HK ZEMGALE LLU
Когда: 9 декабря в 13:00
Где: Хоккейный холл «Рига»
HK LIEPĀJA/OPTIBET - HK MOGO
Когда: 9 декабря в 13:30
Где: Лиепая
Баскетбол. Латвийская лига OlyBet
VEF Rīga - Valmiera/ORDO
Когда: 9 декабря в 17:00
Где: Олимпийский центр Elektrum
Latvijas Universitāte - BK Ventspils
Когда: 10 декабря в 19:30
Где: Олимпийский спортивный центр, Рига
Гандбол. Высшая лига SynotTip
HK Vaiņode - Jūrmalas Sports
Когда: 9 декабря в 13:00
Где: Вайнёде
MSĢ/LAT-Hertz - SK Latgols
Когда: 9 декабря в 13:00
Где: Мурьяни
HK Vaiņode - MSĢ/LAT-Hertz
Когда: 10 декабря в 16:00
Где: Вайнёде
Гандбол. Женская высшая лига
SK Latgols - Jēkabpils SS
Когда: 9 декабря в 13:00
Где: Лудза
LAT-2002/Dobele - Stopiņu NHK
Когда: 9 декабря в 17:00
Где: Улброка
Stopiņu NHK - Jēkabpils SS
Когда: 10 декабря в 13:00
Где: Улброка
LAT-2002/Dobele - LSPA
Когда: 10 декабря в 16:00
Где: Добеле
REIR Dobele - Salaspils SS
Когда: 10 декабря в 18:00
Где: Добеле
Гандбол. Балтийская лига
Celtnieks Rīga - Kauņas Granitas (LTU)
Когда: 9 декабря в 17:00
Где: RTDP, Rīga
Концерты
Лайма Вайкуле с программой «С тобой вместе»
8 декабря в Елгаве, 9 декабря в Валмиере и 10 декабря в Салдусе выступит дива латвийской эстрады Лайма Вайкуле с программой «С тобой вместе».
«Выступлю с профессиональными, прекрасными и очень талантливыми музыкантами, которые для моих концертов приехали из разных стран. В программе прозвучат как хорошо известные песни, так и новые музыкальные работы», - рассказала певица. Кроме того, на сцене появятся и хорошие друзья Лаймы, имен которых она пока не называет.
Когда: 8, 9, 10 декабря
Где: Елгава, Валмиера, Салдус
Цена: от 18 евро
Евгений Плющенко - Снежный король. Сказочное ледовое шоу
Шоу-сказка Евгения Плющенко с участием фигуристов мирового уровня поставлена по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Признанное одним из лучших ледовых шоу, сказочное шоу «Снежный король» будет представлено на латышском и русском языках (повествовательный текст будет читать диктор в live-режиме).
Зрителей ждут номера ледовых акробатов с 3D-эффектами, полеты над ледовой ареной, в том числе прыжок Евгения Плющенко в 8 оборотов. Такого уровня ледового шоу в Латвии еще не было.
Участники шоу-сказки сами приедут в Ригу со всем современным оборудованием и 220 красочными костюмами.
Благодаря современной технике, которая будет привезена на нескольких грузовых фурах, декорации в «Арене Рига» будут меняться за секунду.
Как в фильме, но в то же время намного круче: вы будете частью этого события, наблюдать за происходящим со стороны в реальном времени.
Когда: 10 декабря в 13:00 и 18:00
Где: Арена Рига
Цена: 30 евро
Концерт Альберта Жалилова «C'est si bon»
Уже несколько лет концертные программы Альберта Жалилова прочно ассоциируются со стильным, современным, но вместе с тем проникновенным и утонченным звучанием.
Обладая безупречным музыкальным вкусом, певец совершенствуется как в классическом, так и эстрадном направлении, достигая все новых высот и регалий. К каждому сольному выступлению артист непременно готовит что-то особенное для искушенного и взыскательного зрителя.
В представленной программе прозвучат как признанные мировые хиты, так и произведения, которые станут приятным открытием для каждого слушателя. Альберт исполнит произведения Н. Рота, К.Портера, А.Пьяццоллы, Ф.Лопеса, Ф. аль Араша и многих других. Некоторые произведения зрители впервые услышат в переводах на русский язык.
Когда: 10 декабря
Где: Дом Москвы
Цена: 18:00
Вечеринки
Русский народный drum&bass от Нейромонаха ФЕОФАНа
Самый загадочный проект «Нейромонах Феофан» выступит с сольным концертом-презентацией нового альбома «Плясать. Петь.» в клубе «Melna Piektdiena». Гостей будет ждать абсолютно новое шоу с живыми барабанами, трубачами, спецэффектами и неповторимой атмосферы, которая есть только на концертах Феофана.
Когда: 8 декабря
Где: Melnā Piektdiena
Цена: 20 евро
Fedor Fomin на сцене First Mir
Федор Фомин известный ди-джей из России, популярность к которому пришла в 2006 году, когда в центре Москвы был открыт бар известного дизайнера и стилиста Дениса Симачева.
Федор Фомин имеет уникальное чутье на музыку и места, где он выступает. Поэтому его не только регулярно приглашают на выступления в бары и большие клубы,
но и на частные и корпоративные выступления.
Когда: 8 декабря
Где: First Mir
«Каста» презентует новый альбом
Спустя ровно 9 лет после прошлого альбома «Быль в глаза» наконец выходит новый — «Четырёхглавый орёт». Это все та же Каста, хотя она и совсем другая. Рига, встречай!
Когда: 8 декабря
Где: Studio 69
Цена: 25.00 - 400.00
Хэдлайнеры российской рок-сцены с акустической программой - «30 лет в коме"
«Самый веселый ансамбль» сыграет самые лучшие песни, пройдя по вехам своей длинной истории, а также познакомит зрителей концерта с новыми хитами из альбома, который только увидит свет в этом году.
Когда: 9 декабря
Где: Studio 69
Цена: 25 - 50 евро