Основные вызовы Латвии - пропасть между Ригой и регионами и демография

Крупнейшие вызовы, стоящие перед Латвией в ближайшие пять лет - это концентрация развития в Рижском регионе, старение общества и связанное с ним давление на социальные расходы, а также кризис демократии в мире, заявил сегодня на презентации доклада исследовательского центра «Certus» о крупнейших вызовах Латвии исследовательский директор «Certus» Даунис Ауэрс.

Вызовы Латвии тесно связаны с глобальными вызовами - изменениями в мировой демографии, развитием Китая и новым мировым порядком, кризисом демократии.

«В следующие пять лет численность населения мира вырастет на 350 млн, в основном в Азии и Африке. В Европе будет стагнация, а в более долгие сроки - и спад.

В Латвии численность населения уменьшается на 30 человек в день, 900 в месяц. Наблюдается также внутренняя миграция из регионов в Ригу», - сказал Ауэрс.

Мировое развитие в последние 100-200 лет тесно связано с развитием городов, город - место создания материальных ценностей, получения образования. В 2030 году все крупнейшие города мира будут сконцентрированы в Азии, где формируется совсем другой, интенсивный мир, сказал исследователь.

Распространение демократии остановилось по всему миру, доля демократических государств уменьшается, а авторитарные, например, Китай и Сингапур, стабильны. Это станет новым вызовом для демократического мира - как сотрудничать с такими государствами. Все меньше людей в мире считает, что важно жить в демократической стране.

В Латвии вызовы сходные - пропасть между Ригой и регионами, конфликт поколений, растущие расходы на «зеленое» государство, идеологический тупик.

По словам Ауэрса, в ближайшие годы молодых людей - избирателей станет меньше, пенсионеров больше, молодежь меньше участвует в политических процессах. Желания старшего поколения - пенсии и лечение, и политикам трудно будет выдерживать их давление.

Ассоциированный профессор ЛУ Ивар Иябс на дискуссии сказал, что миграция людей из регионов в столицу понятна, но большая часть людей в Риге не останавливается, а едет дальше в Европу. «Политическое противостояние между столичным и государственным управлением - не та вещь, которая привлечет в Ригу людей и инвесторов. Что остается? Конструктивный диалог», -сказал Иябс.

Директор центра исследований «SKDS» Арнис Кактиньш сказал, что, если в политике государства все останется по-прежнему, шансов решить проблемы очень мало.