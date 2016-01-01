Жители стран Балтии - лидеры ЕС по тратам на алкоголь

Жители стран Балтии тратят на алкогольные напитки в процентном выражении наибольшую в ЕС часть расходов, свидетельствуют данные «Eurostat» за 2016 год.

В прошлом году жители Латвии потратили на алкоголь 4,8% совокупных расходов или 734,2 млн евро, жители Эстонии - 5,6% или 620,1 млн евро, жители Литвы - 4,2% или 1,033 млрд евро.

За странами Балтии по этому показателю следуют Чехия и Польша (3,6%), Венгрия и Финляндия (2,9%), Исландия, Словакия и Люксембург (2,5%).

Меньше всего в ЕС в процентном выражении от расходов на алкоголь тратят жители Греции и Италии (0,9%).

В ЕС в целом жители в 2016 году потратили на алкоголь 1,6% совокупных расходов или 128,6 млрд евро, в еврозоне - 1,4% или 81,5 млрд евро.

Данные о Мальте, Нидерландах и Румынии недоступны, о Португалии, Кипре, Франции и Греции являются предварительными.