Перевод школ на латышский: дискуссии еще не окончены

Политики правящей коалиции еще планируют дискуссии о полном переводе школьного обучения на латышский язык.

Во вторник, 5 декабря, правительство рассмотрит информационный доклад Министерства образования и науки о постепенном полном переводе обучения в средней школе на государственный язык.

Как сказал журналистам министр образования и науки Карлис Шадурскис после заседания коалиционного совета, партнеры по коалиции расспросили его по этому вопросу. Планируется предусмотреть, чтобы после детсада ребенок мог учиться на латышском языке, сказал он.

Министерство образования и науки до конца года подаст в правительство поправки к нормативным актам, связанные с планируемым переводом обучения в средней школе на латышский язык.