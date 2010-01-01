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Собрано 10 тысяч подписей за принятие закона о совместном проживании

LETA
Фото: PantherMedia/Scanpix

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано 10 тысяч подписей за принятие в Латвии закона о совместном проживании.

Сбор подписей почти три года назад начал политик Юрис Пуце, ныне - депутат Рижской думы.

Он обосновывает необходимость принятия этого закона тем, что в Латвии большинство живущих вместе супружеских пар официально не женаты, и юридически их взаимоотношения и отношения с государством недостаточно защищены.

Принятие закона о совместном проживании дало бы возможность неженатым парам зарегистрировать свое совместное проживание у нотариуса и стать юридически признанной семьей. Законопроект разработан по образцу принятого в Эстонии закона о совместном проживании.

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