Минблаг начинает кампанию против толерантности к насилию в семье

Министерство благосостояния начинает социальную кампанию «Побои у соседей и близких касаются тебя тоже», цель которой - уменьшить толерантность общества к насилию в семье, сообщила представитель министерства Айга Озолиня.

Кампания особо выделит роль соседей и родственников в борьбе с насилием.

Открытие кампании состоится в 10 часов с участием министра благосостояния Яниса Рейрса, эксперта департамента по делам детей и семьи Виктории Большаковой, директора организации «Skalbes» Зане Авотини и директора проектов «Ghetto Games» Санды Бруны.

По словам Озолини, в Латвии насилие против женщин широко распространено. Каждая третья женщина в Латвии страдала от насилия, почти каждому жителю Латвии знакома по крайней мере одна жертва насилия. Латвия, Румыния и Болгария - страны ЕС с наибольшей толерантностью к насилию, то есть 39% населения считают насилие внутрисемейным делом.