К вечеру синоптики обещают обильные осадки

Во вторник во всей Латвии небо прояснится, будет светить солнце, в течение дня кратковременный снег ожидается лишь местами в Видземе, сообщает агентство ЛЕТА.

В свою очередь вечером широкая зона осадков охватит большую часть территории страны. В Курземе и центральной части страны ожидаются дождь и слякоть, а на востоке - мокрый снег и снег.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, который к вечеру усилится до 15 метров в секунду на побережье.

Максимальная температура воздуха составит -1..+3 градуса, на побережье - +4..+7 градусов.

В Риге будет светить солнце, но к вечеру начнутся мокрый снег и дождь. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер. Воздух прогреется до +2..+3 градусов.

Водителям нужно принять во внимание, что вечером и в начале ночи в Видземе и Латгале ожидаются сильные снегопады, дороги обледенению, видимость сократится, поэтому за рулем стоит быть особо внимательными.