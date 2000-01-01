Избавиться от «ненужных» памятников Риги: решение, требующее мудрости

История Латвии очень своеобразна, поэтому и общество весьма чувствительно к памятникам, которые олицетворяют как светлые, так и темные страницы хроники нашей страны. В разговоре с порталом TVNET руководитель Рижского агентства памятников Гунтис Гайлитис высказал свое мнение на тему Памятника освободителям Риги и развития его территории, поделился планами, связанными с Большим кладбищем, а также рассказал об опыте работы с городскими памятниками.

Главная задача агентства памятников содержать и сохранять памятники, доступные на открытых пространствах Риги. Гайлитис рассказывает, что в 2006 году, когда агентство только начинало свою деятельность, статус многих памятников был не определен - они как бы «висели в воздухе», так как многие юридические моменты были не понятны, например, кому принадлежит памятник, а кому земля под ним.

«Необходимо было выяснить, кому памятник воздвигнут, в каком году, кто автор, кто его финансирует ... Также важно было определить, является ли памятник временным или у него более глубокий исторический смысл» - рассказывает Гайлитис.

Сейчас эта часть организована, но оставляет за собой ряд практических обязанностей для агентства, например, подготовка и размещение информационных знаков на памятниках, восстановительные работы и сезонное содержание.

Гайлитис пояснил, что

все памятники тематически и художественно сгруппированы - патриотические, декоративные скульптуры, портреты - барельефы, фигурные скульптуры, мемориалы.

Установка каждого нового памятника должны быть очень обоснованна и разрешение выдает специалисты Рижского совета памятников. «Все должно быть обоснованно, будет ли памятник значимым для общества, что он даст, с чем обращается к человечеству», - считает руководитель агентства памятников.

Он указывает, что сейчас большой проблемой является беспорядок с памятниками в центре столицы. По его мнению, городская среда в центре города насыщена, перегружена. Улучшение городской инфраструктуры позволило бы устанавливать памятники в более дальних районах.

«Памятник украшает парк. Это как у мужчин, когда он готовится к праздничному вечеру - у него белая рубашка, костюм, и ему не хватает только галстука».

Памятник Свободы

Про главный памятник Латвии Гайлитис рассказывает: «Памятник Свободы особенный, у него множество значимых идей. Первая, то, что мы видим визуально, а второе - что символизирует группа этих скульптур». Он считает, что памятник символизирует высшие гуманитарные и национальные ценности - свободу, семью, работу, образование.

В то же самое время, памятнику требуется регулярный уход, на который в этом году, в самый последний момент, были выделены 193 636 евро.

В 2000-ом году памятник реконструировали на пожертвования людей.

«Памятник обрастает мхом, городскими сорняками. Его необходимо регулярно поддерживать в хорошем техническом и эстетическом состоянии», считает Гайлитис.

Памятник освободителям Риги

Говоря о памятниках Латвии и их значимости для страны, Гайлитис отмечает, что наша история была разной, поэтому мы так чувственно к ней относимся и боимся ее.

«В Европе такой практики нет. Проблема в том аспекте, насколько у жителей страны общих чувств и понимания. Насколько расходятся их взгляды и отношение к тому или иному памятнику», отмечает Гайлитис, указывая, что в этом случае должен быть диалог, который будет основываться на исторических фактах в целом.

Один из таких памятников является Памятник освободителям Риги, у которого 9 мая отмечают победу советских войск над нацистами, не учитывая, что для Латвии эта дата означает дальнейшие болезненные изменения в истории.

На возможность снести памятник Победы, Гайлитис говорит, что

это эмоциональное решение, которое требует сбалансированных, обоснованных рассуждений.

Большое кладбище

Гайлитис отмечает, что Большое кладбище - значимый и «болезненный» объект, ведь у многих людей там похоронены родные, друзья. Сейчас агентству памятников необходимо выслушать и обобщить мнения всех заинтересованных сторон, и понять, что делать дальше.

«Первым шагом является изучить и информировать о всех выдающихся личностях, которые там похоронены. Нужно понять, что это будет - парк, мемориальный парк, музей, кладбище, место для отдыха ... Нужно привлечь специалистов широкого спектра - градостроителей, архитекторов, реставраторов, технических специалистов, экономистов, практиков - людей, которым это интересно. Необходимо учитывать и оценивать другой опыт, как в нашей стране, так и за пределами Латвии и находить собственные решения» поясняет Гайлитис. Он также добавил, что

для этого необходимы большие финансовые средства.

На данный момент территории присвоен статус «аварийного состояния», а также сотрудники агентства пытаются оценить состояние памятников. «Люди ежедневно ходят туда на прогулку с собаками. А что будет в будущем? Место для собак? Или же что-то более значимое?» размышляет Гайлитис. Он поясняет, что территория Большого кладбища огромная – более 25 гектаров. Для сравнения, площадь Рижского Братского кладбища - 6-7 гектаров. Поэтому, помимо концепта, необходимо еще и определиться, как содержать такую огромную территорию.

Чтобы найти наиболее подходящую модель, в марте следующего года пройдет международная конференция, посвященная старым кладбищам и мемориалам Риги, Латвии и Мира.