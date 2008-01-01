Хвостатые заложники Латвии: «выдоили» деньги и оставили умирать

Когда голодные, хотящие пить лошади опускают головы, чтобы напиться из ведра воды, пришедшие в хозяйкам в гости мужчины бьют животных. Когда был зарезан жеребенок, я была одной из девочек, которой нужно было копать у дома могилу. Это только два из десятков ужасных рассказов о Царникавском спортивном клубе верховой езды, которыми делятся люди, тренировавшиеся там несколько лет назад. Животных регулярно мучили и морили голодом на протяжении десяти лет, уверена представитель Общества защиты животных «Ķepu-ķepā» Гундега Бидере. Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) утверждает: нарушения были, но всегда устранялись.

С большими трудностями последние четыре измученные лошади из так называемого клуба в конце ноября были изъяты и теперь находятся в безопасности. Однако лошади в плохом состоянии, им необходимо длительное, серьезное лечение. «Я много чего видела, но сейчас плачу», - рассказывает Гундега Бидере.

Сейчас подготавливаются документы для подачи в полицию для начала уголовного дела. Организация обрабатывает десятки рассказов свидетелей, которые открывают ужасы, от которых «волосы встают дыбом».

Победы, медали

Все начиналось красиво. Владельцы Царникавского клуба верховой езды «Ventas» Весма и Эвита (мать и дочь) верховой ездой занимались несколько десятков лет. Эвита сказала на лошадях с детства. Когда-то в клубе было около 20 пород лошадей. Это были статные, здоровые животные, которые принимали участие в соревнованиях и праздниках.

Однако 15 лет назад образовались проблемы, которые с годами лишь усиливались. Кутеж после выездов, морение лошадей голодом.

Так женщины, которые, будучи подростками, тренировались в спортивном клубе, сейчас характеризуют происходившее на протяжении многих лет. Все началось с того, что после соревнований хозяйки праздновали, не жалея алкоголя, дети, которые приходили тренироваться, видели хозяев пьяными, лошадям уделялось все меньше внимания. Одна молодая дама пишет, что несколько лет назад еще была ребенком, поэтому не осознавала всех ужасов. За лошадьми ухаживали дети, которые тренировались. По ее мнению, именно из-за безответственности хозяек «ужасной смертью» уже погибли несколько животных. Зеленый змей был для женщин ближе, чем лошади. «Поворотной точкой стал 2008 год, когда был заморен голодом известный жеребец Dancing Prince. Сейчас история повторяется», - говорит Бидере. Указанные клубом номера телефонов молчат - они отключены. FOTO: Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Ķepu ķepā"

В последнее время клуб хилел. По правде, это уже не было никаким клубом - потрепанное хозяйство. Бидере рассказывает, что три лошади юридически были оформлены на имя Герды, девочки, которая приходила в «Ventas» присмотреть за лошадьми, покормить их и приласкать. У клуба были долги перед банком, и женщины боялись, что животных отнимут, говорит Бидере. Когда осенью Герда пришла посмотреть, как идут дела у животных, она была в шоке - у лошадей проступили ребра, они, облепленные навозом, обитали в темном хлеву без окон. Молодая женщина не осталась равнодушной - позвонила в ПВС и организацию «Ķepu-ķepā». Однако так быстро, как она надеялась, ничего не произошло.

ПВС «смотрит сквозь пальцы»

«29 ноября посетили Царникавский край, дом «Ventas». Встретили хозяйку - пожилую даму, которая рассказывала, что лошади находятся в хорошем состоянии. Дама - Весма, которую мне стало бы очень жаль, если бы она не была той, кто десять лет назад морила жеребенка голодом, который сейчас живет у нас», - продолжает Бидере. «Пошли осмотреть лошадей.

Середина дня, а они не кормлены, их не выводили на улицу.

Стоят в собственном навозе, без подстилки». Когда три официально принадлежащих Герде лошадей вывели, дрожь пробежала по спинам защитников животных. Облепленные навозом, с торчащими костями, они вырывались, чтобы броситься к насосу попить. «У лошадей была жажда, они долго-долго пили. Во дворе стоит всего один рулон сена, другого в хозяйстве нет». Три лошадки нашли новый дом. Ветеринар долго боролся за жизнь одного измученного животного.

За несколько дней до этого ПВС проверило хозяйство и не увидело оснований забрать животных. Представитель ПВС Марек Самохвалов подтвердил TVNET, что во врем проверки были констатированы отдельные нарушения, однако у животных была обеспечена как пища, так и питьевая вода, они были чистыми и находились под заботой. ПВС потребовала у клуба устранить констатированные нарушения, но животных не изъяли, так как для этого не было оснований. Бидере говорит: «ПВС смотрит сквозь пальцы - они еще живы, никто не умер, ну и хорошо...» Дело в том, что больших животных просто некуда девать. «ПВС - заложник ситуации. В Латвии нет ни одного сельскохозяйственного приюта для животных.

Абсурд, но лошади считаются сельскохозяйственными животными. Законодательство устарело.

Если ПВС изымает породистых собак, то из содержание в приюте обеспечивает Госагентство страхования. Когда решением суда собак отнимают у хозяев, их продают с аукциона и животные попадают в новый дом. С лошадьми все куда хуже». FOTO: Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Ķepu ķepā"

Плановых проверок лошадей ПВС не проводит вообще, так как они не входят в категорию риска - лишь тогда, когда поступают жалобы. В Латвии - 30 000 стойл с животными, и в распоряжении службы нет ресурсов, чтобы их все проверить. Царникавский клуб верховой езды работникам службы отлично знаком. Это был не первый раз, когда на него поступали жалобы. Однако решения о изъятии животных ПВС так и не приняла.

Счастливый случай

Пользователи социальных сетей возмущены, что клубы, организации или хозяйства, содержащие животных, не контролируются. Даже тогда, когда ранее уже были зафиксированы нарушения содержания животных, никто ничего как бы не знал. Бидере говорит, что проблема сложная и не решается уже на протяжении многих лет. У Министерства земледелия сейчас последнее время, чтобы создать приют для сельскохозяйственных животных, так как содержание лошадей в голоде и неудовлетворительных условиях - не редкость. В течение двух месяцев это уже второй случай, когда спасается жизнь большого животного. Прошлая лошадь попала в общество из Каугури.

Она принадлежала человеку цыганской национальности, который, поняв, что грозят неприятности, отдал лошадь добровольно.

Животное весило 315 килограммов, хотя его вес должен составлять от 500 до 700 килограммов. «Наши возможности принять лошадей иссякают, так как у нас их уже 12 штук», - говорит Бидере.

По ее мнению, самое ужасное в том, что издевательство над животными в «Ventas» продолжалось десять лет. Летом животные находились на пастбище, отъедались, но зимой все начиналось сначала. Ни сена, ни корма у лошадей не было. «Это дом, в который муниципальную полицию вызывали регулярно. Однако никому не пришло в голову поинтересоваться, что происходит с животными. Это счастливый случай, что они вообще выжили».