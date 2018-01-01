Заявление на регистрацию брака можно будет подать в электронной форме

Правительство поддержало сегодня разработанный Минюстом законопроект, предусматривающий возможность подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме, сообщила представитель Минюста Лана Ивулане.

Заявление должно быть подписано электронной подписью.

Эта норма облечит порядок подачи заявлений на регистрацию брака лицам, которые не могут лично явиться в загс, например, находятся за границей либо работают в часы работы загсов.

Норма будет относиться только к совершеннолетним гражданам и негражданам Латвии, о которых есть сведения в Регистре жителей. Иностранцы, желающие зарегистрировать брак в Латвии, и несовершеннолетние должны подавать дополнительные документы.

Изменения должны вступить в силу не позднее второй половины 2018 года.