Ночью ожидается метель, но среда пройдет без осадков

Предстоящей ночью в Видземе и Латгале пройдет снег, местами возможна метель, которая во второй половине ночи перейдет в дождь, сообщает агентство ЛЕТА.

Снежный покров местами в Видземе и Латгале увеличится на 3-6 сантиметров.

Дороги засыплет снегом, они обледенеют, во время осадков ухудшится видимость.

В Курземе и центральной части страны ожидается дождь.

К утру небо прояснится и осадки закончатся по всей стране.

В начале ночи будет дуть юго-западный ветер, которые затем сменит направление на западное, северо-западное и усилится до 9-14 метров в секунду, на западе Видземе - до 15-19 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха составит -1..+4 градуса, утром, когда ветер стихнет и небо прояснится, в Видземе может похолодать до -4 градусов.

Днем между облаками будет проглядывать солнце, но значительных осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый западный ветер.

Днем потеплеет до -1..+3 градусов, на побережье - до +5 градусов.

В Риге ожидается облачная и дождливая ночь, но к утру прояснится, днем осадков не будет, выглянет солнце. Ночью будет дуть северо-западный ветер с порывами до 13-16 метров в секунду, днем - слабый западный ветер. Температура воздуха составит от 0..+1 градуса ночью до +2..+3 градусов днем.