Русский союз Латвии призывает не верить обещаниям Ушакова

Предложение председателя Рижской думы Нила Ушакова о дополнительных уроках на русском языке иллюзорно и деструктивно, считает Русский союз Латвии (РСЛ), призывая этим обещаниям не верить и участвовать в очередной акции протеста против перевода школ на латышский.

РСЛ пишет, что на прошлой неделе Ушаков после длительного молчания наконец озвучил свою позицию по реформе образования. «»Согласие» на этот раз со всем согласно и протестовать не намерено», - заявил РСЛ.

«Хватит надеяться на добрую волю! Наша судьба - в наших руках», - заявила партия, добавив, что

фактически Ушаков «согласился на реформу Шадурскиса».

Очередная акция протеста против олатышивания школ намечена на 14 декабря, 16 часов. Она начнется у здания Министерства образования и науки и продолжится у Сейма и Рижского замка.

Представитель Рижской думы Угис Видаускис подтвердил, что заявка на проведение мероприятия подана. Планируемое число участников - 900 человек.