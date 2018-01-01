Рижская дума возьмет кредит в размере 46 млн евро на четыре проекта

На четыре проекта, которые нужно реализовать в период 2018-2020 гг., Рижская дума возьмет кредит в размере 46,26 млн евро.

Один из проектов - строительство велодорожки Иманта-Даугавгрива, на которое потребуется 2,17 млн евро. Средства планируется заимствовать в Госказне.

На вторую очередь реконструкции Южного моста нужно 30,26 млн евро, которые будут взяты в Госказне.

9,82 млн евро нужно на обновление дорожного покрытия на ул. Бривибас, бульв. Калпака, ул. Меркеля и Краста.

Еще 4 млн евро потребуется на реновацию учебных заведений. Отремонтировать планируется 12 школ.

Окончательное решение о взятии кредита примет Рижская дума.