Вейонис: крепкие семьи составляют сильный народ и государство

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, елку он зажигал вместе с супругой Иветой Вейоне и 20 многодетными семьями Латвии. Президент сказал, что каждая из этих семей - пример силы и выдержки, пожелав им и далее своими делами укреплять страну.

«Семья - основа счастья каждого человека, это наша опора, место, где мы можем почерпнуть силы, бодрость и радость», - сказал Вейонис, обращаясь к семьям.

Семьи, которые участвуют в зажжении елки вместе с Вейонисом, были номинированы Латвийским союзом самоуправлений. Все двадцать семей принимают активное участие в общественной жизни своих городов и краев.