LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Даугавпилс Другая Рига

Вейонис: крепкие семьи составляют сильный народ и государство

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

Крепкие семьи составляют сильный народ и государство, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, зажигая рождественскую елку у Рижского замка.

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, елку он зажигал вместе с супругой Иветой Вейоне и 20 многодетными семьями Латвии. Президент сказал, что каждая из этих семей - пример силы и выдержки, пожелав им и далее своими делами укреплять страну.

«Семья - основа счастья каждого человека, это наша опора, место, где мы можем почерпнуть силы, бодрость и радость», - сказал Вейонис, обращаясь к семьям.

Семьи, которые участвуют в зажжении елки вместе с Вейонисом, были номинированы Латвийским союзом самоуправлений. Все двадцать семей принимают активное участие в общественной жизни своих городов и краев.

Раймонд Вейонис
0 Комментарии