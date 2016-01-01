За ночь в Алуксне намело 16-сантиметровые сугробы

В ночь на среду в Латгалии и Видземе прошел сильный снегопад, в результате чего образовались сугробы высотой 12-16 см, сообщает Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии.

Глубина снежного покрова в Алуксне утром 6 декабря составляет 16 см, в окрестностях Сигулды – 12 см, в Резекне – 11 см, на севере Латгалии – до 6 см.

В среду (6 декабря) будет солнечно и преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха в первой половине дня составит -2..-4 градуса, после обеда воздух прогреется до +3 градусов, а на взморье до +5 градусов.