«Я кур лучше кормлю, чем они своих детей!». Жители беспокоятся о непутевых соседях

Журналисты отправились на место проверить ситуацию. Местные жители рассказали: Они ничего не хотят. Не хочет мама работать. Лентяи... Дадут кашу и продукты из госпакета детям. Я своим курам даю лучше еду, чем они своим детям!

Когда «детские» деньги получают - курят и пьют...

Оставляют детей, уходят «тусоваться». Один ребенок ведь совсем маленький, годика нет".

Другая семья рассказала, что дети там часто болеют, к врачам их не водят, сидят дома без лекарств. «Получат деньги от государства, все уходит на алкоголь. Приходят к нам то сахар попросят, то кофе, то овсянку. В конце концов мы сказали, что не собираемся их кормить, ничего больше не дадим. Сколько может это длиться? У меня самой трое детей».

Журналисты отправились к дому «героев» - во дворе творится бардак,

женщина пустила в дом - там тоже царит беспорядок, неприятный запах, сырость и очень холодно.

Старшие находятся в школе, в кроватке спит маленькая малышка. Мать признается, что ее уже лишали прав на детей. Причину не раскрывает, однако говорит, что «были серьезные проблемы». Родители не могут сказать, если ли памперсы у ребенка, однако говорят что еда в доме есть. «Могу вам хлеб показать» - говорит глава семейства и достает из шкафа крупу и макароны. А вот с другим продовольствием сложнее - в семье нет холодильника.

Глава семьи заверят, что постоянно имеет «халтуру» еще работает так называемым «столатовиком».

Не отрицает, что любит выпить, однако говорит, что на заботу о детях это не влияет.

Местный социальный работник Инита Гадмане отмечает, что похожие проблемы есть во многих семьям края. Конкретная семья - в поле зрения соцслужбы и Сиротского суда. «На самом деле они не умеют планировать семейный бюджет, не могут навести порядок. Оба идут из таких же семей с проблемами».

А хватает ли еды их детишкам и кто это контролирует? «Они кушают в школе 3 раза в день. У младшей пока свое питание. По крайней мере раз в месяц мы навещаем их" - отвечает Гадмане. - " Да, может быть моментами тяжело, но дети живут в семье с мамой. Мы работаем с ними, чтобы у них была мотивация поменять жизнь к лучшему. Пятый году нас работает группа поддержки родителей. Туда можно попасть, поговорить, получить совет или помощь. Там такие же мамочки. Родители там учатся элементарным вещам... Если мы будет только платить пособие - ничего не изменится, они ничему не научаться".