Предлагают наказывать пропавших людей, которые сознательно не сообщают о себе близким

Государству следовало бы подготовить поправки к законам, предусматривающие административную ответственность для взрослых людей, сознательно не сообщающих близким место своего нахождения, пока полиция и общественные организации тратят ресурсы на поиски этих людей, заявила сегодня на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращении коррупции представитель общественной организации «Bezvests.lv» Сандра Микелсоне.

«Bezvests.lv» - самая известная в Латвии негосударственная организация, помогающая полиции и близким в поисках пропавших людей.

Начальник уголовно-следственного управления Главного управления криминальной полиции Янис Лаздиньш сказал агентству ЛETA,

что Госполиция скорее не поддерживает это предложение.

Бывает, что люди ссорятся и уходят в неизвестном направлении, а семья обращается в полицию с заявлением о том, что человек пропал без вести. Полиция не может быть уверена, что не произошел несчастный случай, самоубийство или преступление, поэтому должна проверить каждый такой случай, пояснил он.

«В некоторых странах полиция, убедившись, что в отношении пропавшего не совершено преступление, заканчивает проверку. Возможно, такой вариант требует меньше ресурсов от государства, может, и следовало бы выбрать такую методику. Я не думаю, что было бы адкватным не искать и тем более наказывать пропавших людей после того как констатировано, что не совершено преступление», - сказал Лаздиньш.

Госполиция ежегодно получает от 700 до 1000 заявлений о пропавших без вести людях, большинство этих людей находят.

Более чем в 98% случаев, когда пропавшие люди оказываются найдены мертвыми, произошел несчастный случай.

Полиции не удается найти в среднем 30-50 пропавших людей в год.