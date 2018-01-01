Финансирование социальных пособий в Риге в 2018 году увеличится на 6 млн евро

На обеспечение социальных услуг и пособий Рижская дума планирует выделить в бюджете 2018 года дополнительно 6 млн евро, сообщили агентству ЛЕTA в гордуме.

Социальный бюджет столицы в 2018 году планируется увеличить примерно на 6 млн евро или 9% - до 67 млн евро.

Больше всего - на 2,8 млн евро или 16% - планируется увеличить финансирование социальных услуг по месту жительства. В бюджете следующего года на эти цели планируется выделить 19,4 млн евро.

На ремонт внутриквартальных дворов и улиц планируется выделить 4 млн евро.

1,4 млн евро потребуются на обновление 118 свободных не арендованных квартир. Будет отремонтировано также здание на ул. Валдлаучу, 10, где 18 квартир затем планируется сдать в аренду многодетным семьям.

ООО «Ригас пилсетбувниекс» планирует до 2019 года построить три социальных жилых дома. На эти цели запланировано финансирование в размере до 15,2 млн евро. Еще 300 тыс. евро будет выделено на ремонт уже имеющихся социальных домов.

Рижскому зоопарку на окончание проекта «Африканская саванна» планируется в следующем году выделить 1,4 млн евро.

Как сообщалось, думский комитет по финансовым и административным делам утвердил проект бюджета Рижского самоуправления на 2018 год, запланированный с дефицитом в размере 48,28 млн евро.