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Бергманис: российские военные после учений «Запад» покинули Белоруссию

LETA 1
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Фото: Sputnik/Scanpix

Министр обороны Раймонд Бегрманис во время визита в Белоруссию получил подтверждения тому, что российские военные подразделения после состоявшихся осенью учений «Запад» полностью покинули Белоруссию.

Бергманис в телефонном разговоре из Белоруссии высоко оценил разрешение направить во время учений в Белоруссию дополнительных наблюдателей. Латвия была единственной страной НАТО с дополнительными наблюдателями.

«Мы надеемся, что такое сотрудничество продолжится. В Белоруссии во время учений «Запад» были не только наблюдатели, но и пресс-конференции. Это один из путей уменьшить опасения и способствовать взаимному доверию. Латвия и Белоруссия - соседи, соседями и останутся», - сказал министр.

Бергманис рассказал белорусскому коллеге о решениях Варшавского саммита НАТО об укреплении безопасности Балтийского региона. В разговоре он не почувствовал связанных с этим опасений с белорусской стороны. «Они тоже развивают свою армию. Это задача каждого государства», - сказал министр.

Он также высоко оценил действия Белоруссии по урегулированию украинского кризиса.

Белоруссия НАТО
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