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На улице Марияс начат ремонт водопровода

Riga.lv
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Čīka / LETA

На этой неделе начались работы по восстановлению водопровода на улице Марияс, на участке длиной 93 метра – между улицей Меркеля и бульваром Райня.

Работы будут проводиться бестраншейным методом – старые стальные трубы разрушат, и вместо них проложат чугунные. Работы планируется завершить к 18 декабря.

Прогнозируется, что перебоев с водоснабжением и транспортных ограничений не будет, но

на несколько метров будет перенесена остановка общественного транспорта Stacijas laukums.

Замена устаревшего водопровода в этом районе позволит улучшить безопасность водоснабжения и снизить риск аварий.

Рига
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