Эксперты: влияние российских фейковых новостей зачастую преувеличено

Фейковые новости - совершенно реальная угроза, с которой надо бороться, но переоценивать их влияние не стоит.

Как показывают исследования, главные и наиболее радикальные распространяемые Россией мифы о Латвии отклика не встретили. Эксперты считают, что самых больших успехов в стремлении повлиять на общество Москва добилась именно в содействии его поляризации. Но и тут необходимо выявить реальные проблемы, требующие решения, ведь

фальшивые новости не появляются ниоткуда - в них эксплуатируются уже существующие в обществе взгляды.

Открывая вчера в Рижском замке дискуссию «Безопасность Латвии в 21-м веке. Ложные новости как инструмент воздействия на общественное мнение», президент Раймонд Вейонис отметил - предстоит еще много работать, чтобы поднять стойкость общества и политиков к ложным новостям на достаточно высокий уровень. «Надо воспитывать критическое общество и найти способ, как улучшить информационную работу, выполняемую государством. Это необходимо, чтобы «не наступать на грабли» фейковых новостей, а быть объективными, и чтобы СМИ умели объективно разъяснять то, что происходит в Латвии и за ее пределами», - сказал Вейонис.

В дискуссии участвовали также старший исследователь Пражского института международных отношений Марк Галеотти, директор центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс, редактор газеты «Латвияс авизе», автор проекта «Разоблачен» Марис Антоневич, заместитель руководителя организации по предотвращению инцидентов ИТ-безопасности «Cert.lv» Варис Тейванс, исследователь института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс, la.lv.