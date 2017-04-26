Как потеряться во времени и пространстве в Риге с пользой

Латвийской столице более 800 лет, за это время город оброс легендами и историями. В рамках рубрики «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о том, как можно не только познакомиться с нашим любимым городом по-ближе, но и посмотреть на него другими, узнать историю и просто провести время с пользой. Главное помните - ваш мобильный телефон должен быть заряжен, а одежда - соответствовать погоде.

Бесплатный квест «Истории Старой Риги»

Городская головоломка, которую подготовили квеструм Mysteria и Рижское бюро развития туризма LIVE RIGA, является бесплатной для каждого рижанина и гостя столицы. Суть данного квеста заключается в решении различных заданий по указанному маршруту.

Место старта - Ратушная площадь. После предварительной регистрации и получения инструкции к игре, вас ждет около 2 часов неспешной прогулки, в ходе которой будет необходимо решать несложные загадки, поиск ответов на которые заставит увидеть Ригу с другой стороны, посетить интересные места и достопримечательности.

Сыграть в «бродилку» в реальности можно в любой день. Игра должна начаться с 10:00 до 16:00 часов. Состав команды может варьироваться от двух до десяти человек.

Stories of Old Riga

Городской квест "Истории Старой Риги" пока ещё работает только в закрытом режиме и доступен исключительно по приглашениям, но некоторые счастливчики уже получили доступ к этому БЕСПЛАТНОМУ развлечению и пока мы слышали только положительные отзывы! A post shared by Mysteria (Рига) (@mysterialv) on Apr 26, 2017 at 3:13am PDT

Пивной, ресторанный и музейный квест

Квеструм Mysteria предлагает и другие городские квесты. Правда, не бесплатно. Цена на них достаточно высока, однако, проходя их, можно не только прогуляться по городу, но и посетить латвийские рестораны и пивоварни.

Более бюджетный вариант, направленный на удовлетворение голода духовного, а не физического - квест Time Stalkers, который проходит в теплое время года на территории этнографического музея под открытым небом.

Квест построен на легенде о том, что во время путешествия в пространстве что-то пошло не так и машина времени безнадежно сломалась. Для того чтобы вернуться домой, необходимо найти резервную машину времени и запустить ее с помощью энергетических элементов, которые спрятаны в этом временном периоде.

Стоимость игры составляет 10 евро для одного участника.

Подробнее про городские квесты можно прочитать здесь

Пешеходная и автомобильная игра

Еще один способ не только развлечься, но и познакомиться с историей Старой Риги, выполняя интересные задания и соревнуясь между собой - пешеходная игра от организации Quest.

Игровой процесс организован на специальной интернет странице, на которой вы будете получать задания. Каждое задание – это задача, которую вы должны решить за ограниченное время. Это может быть и поиск известного архитектурного памятника, так и веселое фото-задание, требующее смекалки и командной работы.

Каждое задание сопровождается краткой исторической справкой или просто интересными фактами об окружающих игроков объектах.

«Бродилка» длится около 2 часов, стоимость участия - 10 евро с человека.

FOTO: quest.lv / Instagram

Если вы не хотите гулять пешком, то можете поучаствовать в автомобильной игре, в течении которой вам предстоит решать запутанные головоломки, соревноваться в ловкости и силе, а также выполнять фото-задания.

Игра длится от 3 до 6 часов и состоит из 8-10 уровней. Средний пробег за игру — около 80 километров. Стоимость составляет от 10 до 20 с человека и рассчитывается индивидуально.

Подробнее об игре

Бесплатный исторический квест, для тех, кто хочет познакомиться с Ригой поближе

«Познавательный и развлекательный квест по Старому Городу в Риге для тех, кто впервые в городе», - описывают «бродилку» её создатели. Во время игры можно увидеть все самое интересное в центре города за короткий срок. Маршрут квеста составляет 5-6 км, его прохождение (без посещения музеев) может занять 3-4 часа.

Вот пример вопросов, на которые вам придётся найти ответ на рижских улицах:

«Вход в рижский Дом Черноголовых украшает статуя святого. Назовите этого святого, если такое же имя носит остров в Индийском океане, на котором истребили птицу Додо».

Играя в игру, лучше не торопиться, а насладиться атмосферой средневекового города, обойти все музеи и посетить все выставки. Этот квест также возможно прохождение ночью, с фонариком. Если вам надоело, можно передохнуть и возобновить прохождение квеста в любой день.

Зарегистрироваться и играть можно здесь

Напомним, в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:

Другая Рига

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