TVNET поймал «привидение» в Даугавпилсе: Что это могло быть?

Понятно, что приведений не существуют, гомеопатия не работает, а экстрасенсов нет. Однако фотографу TVNET Мартиньшу Отто в Даугавпилсе удалось сделать фотографию, после детального рассмотрения которой нам пришлось искать ответы на некоторые вопросы. Возможно вы сможете разгадать загадку - что же за «мистическое существо» попало в наш объектив?

Фотография сделана 4 декабря во время прогулки по Даугавпилсским улицам. Автор снимка рассказал: "На тихой улице Нометню моё внимание привлекло здание, где никто не живет. Я решил сфотографировать его и отправился дальше. Позже, во время обработки фотографий я обратил внимание на окно второго этажа.

FOTO: Mārtiņš Otto /TVNET

FOTO: Mārtiņš Otto / TVNET

Ради шутки решил взглянуть, как выглядит данное здание в Google Map. Снимок улицы сделан в 2014 году. После того, как я внимательно его изучил, стало немного страшно.

Данный дом находится по адресу ул. Нометню, 21.

FOTO: Google Maps

FOTO: Google Maps

Ночью я вернулся к данному зданию, однако на этот раз ничего "подозрительно" не заметил.

На следующий день снять что-либо похожее мне также не удалось. Напротив здания находятся лишь несколько деревьев".

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

А как кажется вам - что это могло быть?

Здесь можно скачать оригинал фотографии