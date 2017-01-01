Жизнь замечательных рижан: неизвестные факты о мэре Джордже Армитстеде

Самым рачительным хозяином и толковым руководителем Риги всех времен до сих пор называют Джорджа Армитстеда. В начале ХХ века он, выходец из семьи британских подданных и рижанин в третьем поколении, был бессменным градоначальником Риги 11 лет, 6 месяцев и 10 дней. Именно в его время Рига стала красивым, удобным для жизни городом с большими, направленными в будущее, амбициями.

При Джордже Армитстеде в Риге появился современный водопровод и построены целые кварталы югендстиля, полтора десятка школ, три больницы.

В его время в городе создана сеть трамвайных путей и появились первые таксомоторы, вытеснявшие конку и фурманов. Организована Биржа труда, пересмотрены строительные нормы и правила, заработали новые заводы и заложены основы социальной защиты наемных работников.

Первый рижский город-сад, ныне известный под именем Межапарка, был спроектирован и застроен особняками состоятельных бюргеров. А еще построено здание Художественного музея и Второго городского театра (ныне Национальный театр) и величественный Яунмокский замок под Тукумсом, открыты Рижский зоопарк и народная библиотека с читальней, обустроены места отдыха на Эспланаде и множество рижских садов и парков.

В Яунмокском замке есть экспозиция, посвященная его основателю

В одном из них - в сквере у Оперы, на берегу городского канала, стоит памятник лучшему рижскому мэру всех времен, подаренный городу меценатом Евгением Гомбергом и Родни Рэдклифом, лондонским правнуком Джорджа Армитстеда.

Бронзовый сэр Армитстед вместе с супругой Сесилией и собакой вернулся в Ригу в 2006-ом. Между прочим, открытие памятника этим замечательным рижанам почтила своим присутствием королева Великобритании Елизавета II.

Другой монарх - российский император Николай II - оценил заслуги градоначальника Риги Джорджа Армитстеда еще при жизни. Посетив Ригу в 1907 году, государь неожиданно для себя обнаружил на периферии империи вполне современный, ни в чем не уступающий европейским столицам, город. И тут же предложил талантливому управленцу стать... градоначальником Петербурга. Армитстед отказался.

Джордж, Георг и просто… Георгий Иванович

Год 2017 для легендарного рижского мэра юбилейный. Его 170-летию в октябре был посвящен целый цикл разнообразных событий. В Ригу приехали потомки славного рода Армитстедов и представители фонда имени его тезки - лорда Джорджа Армитстеда, который действует в шотландском городе Данди.

В зале Рижской думы прошла научная конференция «Глава города Риги Джордж Армитстед», посвященная юбилею выдающегося рижанина. В Яунмокском замке - презентация посвященной ему книги, а в Рижском музее югендстиля - выставка реликвий семьи, многие из которых стали достоянием латвийских музеев. У рижских памятников и на Большом кладбище рижане почтили его память.

Музей югендстиля о временах Армитстеда

Конференция получилась в полном смысле научной. Ведь каких-нибудь 20-25 лет назад о жизни самого популярного у рижан представителей династии Армитседов мы знали чрезвычайно мало. Дореволюционную историю города и ее героев не слишком жаловали в недавние времена. Сегодня ситуация иная: о личности лучшего мэра Риги и его времени исследователи знают немало.

В 1994 году Родни Рэдклиф, правнук легендарного градоначальника, впервые приехав в Ригу, привез дневники своей матери, в которых были интересные страницы о Риге начала ХХ века. Несколько лет спустя дневник Мод Рэдклиф с комментариями сына был переиздан у нас на латышском и английском языках.

В 90-е личностью мэра Армитстеда заинтересовались исследователи рижского югенда: ведь строительный бум в городе был отчасти инициирован и направлен в нужное русло новыми строительными правилами, принятыми думой и строго выполнявшимися. Поощрялась богатая отделка фасадов и интерьеров, качество и темпы строительных работ. Не построил здание за год - изволь получать все разрешения и оформлять документы по новой!..

Но не только семейные хроники сохранили множество подробностей жизни человека, которого латыши называли Георгс, а русские рижане величали Георгием Ивановичем.

Решения, ходатайства, переписка, проекты и прочие документы рижского самоуправления, газетные публикации и отзывы рижан разных сословий о настоящем хозяине города долго еще будут оставаться предметом исследований и не только научных споров.

FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

О чем еще спорят потомки?

Спорят в наши дни, например, о том, почему именно во времена мэра Армитстеда случился невиданный до тех пор и не превзойденный впоследствии экономический рост Риги. То ли с личностью градоначальника городу повезло, то ли время было такое - промышленность росла как на дрожжах, город строился, разбогатев, чему географическое положение опять же способствовало…

Есть разные мнения о значении Риги в масштабах Российской империи и сравнении с европейскими столицами. О том,

доказывает ли пример мэра Армитстеда тот факт, что управлять целым городом бессменно в течение многих лет таки можно без коррупционных скандалов, ставя во главу угла интересы всех рижан, а не прибыль и выгоду определенных групп и интересов?..

Репутация мэра ведь была безупречной - за все время во главе города он ни разу не поднял себе зарплату, на работу ходил пешком, а с дачи в Торнякалнсе приезжал на трамвае.

Недовольные во времена Амитстеда тоже были. Чего стоит одна только история жалоб на нарушения процедуры выборов городского головы!.. Одна из жалоб в Санкт-Петербурге рассматривалась с 1901 по 1905 годы, так долго, что уже и пора следующих выборов подошла… Другая была подана в 1905 недовольными новым сроком полномочий Георгия Ивановича совсем уже по смехотворному поводу - выборщики, голосуя белыми и черными шарами, использовали не резиновые, как прежде, а фарфоровые шары…

Рижские шотландцы

Справедливости ради надо сказать, что знаменитый рижский мэр был не первым Джорджем Армитстедом в своей семье, и его следовало бы называть Джорджем III. Первым перебрался в Ригу его дед, тоже Джордж Армитстедом, сын сельского священника.

Джордж I занимался льняной торговлей, приехал в Ригу в 1812 году, вскоре стал партнером фирмы, которую представлял, а впоследствии и ее единоличным владельцем. Уже в 1815 году вступил в братство Черноголовых. Потом вышел из него, ведь женившись на богатой рижской невесте вдове Эмме фон Якоби, он стал гражданином города.

Супруги имели восьмерых детей, жили в сохранившемся до наших дней доме на улице Марсталю.

Если верить семейным преданиям, сюда приходил давать уроки музыки его дочерям тогда еще мало кому известный Рихард Вагнер, к которому так привязался любимец семьи ньюфаундленд Робер, что пришлось его композитору подарить…

Не этого ли самого пса потом под покровом ночи тайно грузил на корабль Вагнер, бегством спасавшийся от кредиторов? Есть и другие легенды среди семейных преданий. Одна из них повествует о большой любви Джеймса Армитстеда, дяди будущего градоначальника, с 1865 по 1868 год возглавлявшем Рижский биржевой комитет.

FOTO: Русский TVNET

Семейные предания гласят, что дядюшка Джеймс так никогда не женился и всю жизнь оставался членом братства Черноголовых потому, что был страстно влюблен в красавицу дочь генерал-губернатора Суворова, которая предпочла ему другого…

Еще один сын основателя династии - Джордж II - из Риги в уехал еще в юности. Он вернулся в Шотландию, в город Данди, где занимался предпринимательством и интересы которого представлял в британском парламенте. Он тоже получил хорошее европейское образование, женился, но детей не имел. Зато стал крупным предпринимателем и политиком, и в 1906 годы даже был удостоен титула лорда.

Старший сын Джорджа I - Джон Уильям - женился на красивейшей из рижских невест Каролине Элизабет Пихлау, дочери владельца довольно известной мануфактуры. Это их старший сын, родившийся в 1847 году, - он же Джордж III - и станет со временем мэром Риги.

Некоторое время Джон Уильям, занимаясь делами основанной им фирмы, прожил в Антверпене. Но должен был вернуться в Ригу после скоропостижной кончины отца, чтобы вместе с братом Джеймсом перенять и возглавить семейные предприятия - лесопилку, паркетную фабрику, Рижскую бумажную фабрику и железнодорожную линию Динабург - Витебск.

Инженер, промышленник, градоначальник

В основе успеха всех Армитстедов и их потомков лежали три главных ценности: образованность, опора на семью и родню, следование христианским добродетелям. Выступая на конференции в Риге это особо подчеркнул правнук мэра Армитстеда Родни Рэдклиф. Говорят, он и внешне похож на своего знаменитого прадеда. Как и прадед, он тоже давно очарован Ригой, куда с 90-х годов приезжает достаточно часто.

Джордж Армитстед инженерное образование получил в Рижском политехникуме, который закончил с отличием, затем продолжил учебу в Цюрихе и Оксфорде. А вот первый опыт его самостоятельной работы связан с Россией.

Завершив образование, он работал на строительстве линий железных дорог между Выру и Псковом, Шуей и Вяткой, Смоленском и Брестом. В 1872 году вернулся в Ригу, приступив к работе на семейных предприятиях. Было чему поучиться у отца и дядюшки Джеймса!..

Вскоре Джордж создал и собственное предприятие - и кирпичным заводиком в Валгунде сам же руководил вплоть до 1885 года. Параллельно он стал директором еще нескольких промышленных предприятий, совладельцем целлюлозной фабрики в Слоке, директорствовал на принадлежащей семье железнодорожной линии Динабург - Витебск.

Общественных обязанностей Джордж Армитстед не чурался, был избран председателем Рижского технического общества, входил в состав комитетов, организовавших выставку ремесленников и новейших достижений в сельском хозяйстве. А вот политических должностей не искал - до 1901 года, когда его избрали градоначальником, депутатом он не был ни разу.

Благо рижан и «школьная реформа»

... Не случайно в бронзе на берегу канала вместе с Джорджем Армитстедом увековечена и его жена Сесилия Армитстед (урожденная Пихлау). Молодые люди познакомились, участвуя в студенческой корпорации. И многие потомки семьи и исследователи считают, что системная благотворительность, которой широко известен славный мэр Риги, во многом влияние жены.

Надо сказать, что благотворительность всегда была в традициях рода Армитстедов. После смерти основателя «рижской» династии Джорджа I, его сыновья воплотили в жизнь давнюю мечту отца: построили в Риге Англиканскую церковь, грунт в основание которой был баржами доставлен из Великобритании.

Благотворительностью активно занимался и дядя будущего мэра Джеймс Армитстед - меценат, много сделавший для Риги. (Это его барельеф украшает одно из зданий детской республиканской больницы, на строительство которой он выделил изрядную сумму...)

Статья о Джеймсе Армитстеде

Всего, что сделано Джорджем Армитстедом на посту мэра Риги, не перечислить. Тут уж, как говорится, «Гугл вам в помощь!..» Но о паре его деяний сказать следует. Еще в ХIХ веке эпидемии тифа и холеры были в Риге не редкость. Одна из таких эпидемий унесла жизни Джорджа I и его супруги Эммы. Одна из первых проблем, за которую новый мэр взялся: как обеспечить рижан чистой и безопасной для здоровья водой?

FOTO: Из книги "Джордж Армитстед. Почетный гражданин Риги"

Обнаружив пробным бурением отменного качества грунтовые воды в районе Балтезерса, специалисты рассчитали стоимость водопровода, который доставит чистую воду в дома и квартиры рижан. Цифры получались астрономические!..

Одобрение правительства Армитстед сумел получить, и под финансирование строительства были выпущены облигации на 3 млн. золотых рублей. Займ предполагалось погасить за 37,5 лет, со ставкой 4,5 процента годовых... Систему подачи воды и комплекс насосной станции на Малом Балтезерсе построили в 1903-1904 годах.

И еще один только пример. На время власти Армитстеда пришелся кровавый и страшный 1905 год - «кровавое воскресенье», погромы баронских усадеб, жестоко расправлявшиеся с бунтовщиками карательные экспедиции. Руководимая Джорджем Армитстедом дума революционерам отнюдь не сочувствовала, но тем не менее карательную экспедицию в Ригу отцы города не пустили.

И о рабочих, потерявших единственный источник доходов из-за того, что были закрыты многие фабрики и производства, тоже позаботились, организовав оплачиваемые и общественные работы, и бесплатное питание для неимущих, на которое из городской казны выделили 20000 рублей.

Весной 1905 года руководство крупнейших городов империи получило предписание министерства внутренних дел, обязывающее подать государю императору Николаю II свои предложения по улучшению госуправления.

Армитстед сам возглавил комиссию, разрабатывающую такие предложения. Тут ведь изрядная смелость была нужна: не польстить государю, но отстаивать истинные интересы рижан.

Предложения от Риги настаивали: децентрализация прогрессивней и для государства полезнее централизации. В частности, Рижская дума предлагала дать местной власти самой решать, какие учебные заведения нужны городу и какими должны быть их учебные программы. Предлагалось и право принимать на работу и увольнять учителей и директоров учебных заведений и контролировать их работу.

Обучение в начальной школе предлагалось вести на родном языке - русском, латышском или немецком, с изучением русского языка отдельным предметом. Вероучения - преподавать отдельно для детей разного вероисповедания - соответственно на русском, латышском и немецком языках.

И в учительских семинариях, по мнению отцов города Рига, обязательные предметы следовало преподавать кроме русского, также на латышском и немецком. Рижскому политехникуму предлагали дать право приглашать гостевых лекторов. А от чиновников и полицейских требовать обязательного знания всех трех местных языков.

Вот такая «школьная» и «языковая» реформа.

Вместо послесловия

Не закончив многих своих дел рижский градоначальник умер 17 ноября 1912 года. В прощальных речах и некрологах воздали должное его заслугам - и первым на церемонии прощания выступил художник Вильгельм Пурвитс, связанный с сэром Армитстедом общими делами и многими планами, увы, в том числе и не состоявшимися.

Судьба его потомков сложилась непросто: единственного сына Джона Сесила в 1919 расстреляли большевики, два его внука погибли в Первую мировую войну, внук и правнук - во Вторую мировую. Остальных раскидало по свету: потомки рижского рода Армитстедов сегодня живут в Великобритании, Германии, Канаде и США. Есть даже русская ветвь этой славной фамилии. Все они по праву гордятся родством с Джорджем Армитстедом, немало сделавшим для процветания нашей Риги.